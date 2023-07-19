美國財報季交易策略



對投資者來說，美國財報季是一段關鍵時期，財報提供了理解公司表現與前景的重要信息。大多數美國公司按季度發布財報，向投資者介紹最近一個季度的最新業績，並為當前和未來一個季度的預測提供指導。美國財報季通常在 1 月、4 月、7 月和 10 月。對投資者而言，了解財報的關鍵內容及其如何影響個股近期價格走勢和長期趨勢非常重要。



財報關鍵指標解析



美國公司的財報中，每股收益 (EPS) 增長和年收入增長是最重要的兩個指標，它們是評估企業盈利能力和業務擴張狀況的關鍵參考點。

每股收益的計算方法是將公司的淨收入總額除以已發行股票總數。這一指標向投資者呈現了每一股股票對公司賺取利潤的貢獻程度。因此，如果一家公司的每股收益在一段時間內呈上升趨勢，這通常意味著公司的財務狀況良好並具有樂觀的發展前景。

年度收入增長是投資者衡量一家公司商品銷售和服務業務發展狀況的重要工具。收入增長的同比變動趨勢尤其重要，因為它直接反映了公司銷售的勢頭是否健康。每股收益和銷售收入的變動趨勢是影響股票估值的關鍵因素，因此投資者通常會關注這些指標的同比百分比變化。例如特斯拉 2023 年第一季度部分財報截圖（如下）。

來源：特斯拉



股價對財告結果的即使反應通常與公司盈利表現的預期相關。如果公司的盈利超出市場預期，股價通常會因此上漲；反之，如果盈利未能達到預期，股價往往會受到打擊。然而，這一規律並非在所有財報情況下都適用，因為股價走勢和市場估值還受到眾多其他因素的影響。



公司的主營核心業務和新興發展領域



除了上述兩個要素，公司的主營核心業務發展和新增長領域也是財報中的關注焦點。

主營核心業務指公司的主要收入來源，通常與其主打產品或服務的銷售息息相關，如 Apple 的 iPhone 銷量、Netflix 用戶數、英偉達數據中心收入、特斯拉電動汽車交付量等。主營核心業務健康增長，說明公司的行業表現出色，較競爭對手保持強勢地位，反之亦然。



企業的新興發展領域通常緊跟行業趨勢，如亞馬遜和微軟的雲業務、Apple 的服務部門業務、特斯拉的超級充電站及英偉達的人工智能芯片銷售。新領域的巨幅增長雖然可在短期內提振股價，但熱度一旦消退，也可能產生泡沫。



公司前瞻指導、管理層變動以及併購活動



公司對未來季度的業績預測或指導，有時對股價的短期走勢影響甚至可能超過前一個季度的業績報告。公司的盈利和收入發展預期通常在指導中呈現，因此，積極的預期可能會刺激股價上漲，而悲觀的預期可能會導致股價下滑。例如，在2022年，由於通脹嚴重、美聯儲加息以及供應鏈中斷的影響，許多公司給出了較為謹慎甚至偏悲觀的前瞻指導。



此外，還有一些其他的要素也值得投資者關注，比如管理層的更迭、新產品的發布或者公司的併購活動，這些都可能對公司的股票表現產生影響。對所有這些因素進行全面的考量，能夠幫助投資者在美國財報季做出更為明智的投資決策。



宏觀影響



宏觀因素也至關重要，因為經濟會對股市產生長期影響。因此投資者不僅應關注個股財報，還應密切關注宏觀經濟的動態，包括央行的貨幣政策、通貨膨脹、失業率、區域生產總值以及製造業活動等等，這些都能為投資者描繪出整體經濟的走向。



如果貨幣政策寬鬆加上經濟發展穩定，通脹對股市整體利好。反之，如果央行推行緊縮的貨幣政策，加上經濟狀況不佳，股市則會因此承壓。



