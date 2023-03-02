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恆指本週能否牛抬頭？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

02 Mar 2023, 13:35

因昨日國家統計局公佈了超預期的製造業和非製造業PMI，反映了中國經濟在2月繼續維持穩步的復甦態勢。促使中國股市昨日大幅上漲，其中香港股市表現亮眼，恆生指數大漲4.21%，恆生科技指數大漲6.64%。然而好景不長，經歷了昨日的保障，港股今日開盤低開，截至當前時段，恆指跌0.59%，恆生科技指數跌1.19%。
從圖形結構看，恆生指數目前仍處於連續下跌趨勢中的超跌反彈，暫時不能判斷行情已經反轉，首先需關注指數能否突破60日均線的壓制位並突破昨日前高，而能確認行情構成反轉條件可能需等待價格重新回到之前的多空分水嶺21000上方。

 


香港恆生指數 HSI —— 日線圖
來源：CMC Markets

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而從分時成交量來看，恆生指數早盤大幅低開逾1.5%，當前日內呈現連續的反彈態勢，而從成交量來看處於連續的縮量中。這意味著當前買盤的力量並沒有那麼強勁。


 

來源：東方財富

而從日成交量來看，恆指自2月以來形成連續的縮量陰跌行情。雖然恆生指數昨日經歷大漲，但成交量並沒有形成放大之勢，遠低於去年12月-1月以來的平均水平。因此，若價格在底部不能形成連續的多頭放量，暫且不能判斷行情已經出現反轉。當前更傾向於短線套利。

 來源：東方財富


以港股科技巨頭權重阿里和騰訊今日的表現來看，阿里今日大幅低開，價格重新回到5日均線下方，分時成交非常低迷。而從股價的趨勢上看仍處於下跌結構中。因此，投資者需關注在後續的幾個交易日價格能否企穩並呈現逐步放量。若滿足這一條件，並且股價突破100，則有可能重新進入到上行趨勢中。

 


 來源：東方財富

 

來源：東方財富

 

騰訊控股早盤小幅低開，在上半日目前呈現縮量反彈的態勢，當前價格承壓於20日均線。從分時上看呈現連續縮量，截至當前價格並沒有突破分時均線，買盤力量較弱。投資者需耐心等待價格能否重新突破400。若能滿足該條件價格才有可能進一步上行。
 


來源：東方財富
 來源：東方財富


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