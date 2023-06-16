恆指、納指、日經趨勢分析

恆生指數自5月31日以來從底部反彈逾10%，本輪反彈主要由地產、科網、新能源汽車板塊交替拉升指數。目前指數已經自上而下突破下行結構的阻力區域，上穿多周期均線，MACD形成金叉，預計指數回踩5日均線後將延續上行態勢，目標21000。

央行在下調MLF利率後，市場預期央行將繼續下調LPR利率支持地產，並且商務部也表明將推動進一步的政策措施刺激汽車、家居、品牌消費和餐飲業發展。預計在加碼政策的預期下，指數將迎來再次沖高。





香港恆生指數 HSI Cash —— 日線圖

來源：CMC Markets（6月16日）

納指100昨日再次收陽，日線6連陽，週線8連陽。納斯達克綜指過去三天持續出現放量指數來到去年3月以來的高點，為加息週期前的水平。目前上升趨勢完好但價格已經處於上升通道的阻力區域。若在未來幾個交易日價格不能形成有效突破或有短期的修復需求，投資者當下應理性看待當前過熱的走勢。





納斯達克100 NDAQ Cash —— 週線圖

來源：CMC Markets（6月16日）

日本央行今日繼續維持寬鬆的貨幣政策立場，保持利率在-0.1%不變，維持10年期日債收益率目標0%，對當下YCC政策沒有任何修改。其措辭仍然強調在必要的情況下將繼續寬鬆，實現通脹持續在2%的目標。

其寬鬆的立場促使日經指數繼續呈現日內走高態勢。目前指數在高位呈現盤整，暫未形成明顯的短期方向，因此，多頭投資者需觀察箱體支撐33100，若跌破或迎來短期修復。





日經225 —— 日線圖

來源：CMC Markets （6月16日）



