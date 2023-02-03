恆生指數、A50指數或面臨短期調整風險；納指瘋漲尾盤被砸，崛起還是高位發貨？

中國股市在兔年後的第一周表現低迷，恆生指數與A50指數在本週的前四個交易日中有三個交易日收陰。而今日表現依舊低迷，截至午間休盤。 A50、恆指跌幅一度擴大至2%以上，北向資金在前四個交易日雖呈現淨流入但增速明顯放緩，南向資金在前四個交易日均呈現淨流出狀態。

來源：東方財富

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中國股市在1月表現亮眼，內因方面受中國經濟復甦預期和節前消費提振的影響，外因受美聯儲2月放緩加息預期促使風險情緒回暖。而在節後的第一週均出現諸多基本利好，例如註冊制落地，以及經濟數據的回暖，1月製造業與非製造業PMI指數均企穩回升，製造業PMI重回50之上。

然而市場並未受這些消息的刺激走高，筆者在年前曾提過2月的風險大於機會。其主要邏輯在於經濟雖然重啟但在三年封鎖下，短期數據可能仍處於相對低位。在海外經濟快速下行的情況下，中國經濟今年的復蘇動力將取決於內需方面（房地產消費、服務業消費），這意味著年內或將進行多輪的降息（美元兌人民幣或維穩在6.7上方）。出口或將持續下行，並且不能忽視疫情的多輪感染風險。

A50指數在技術面上跌破1月上升趨勢線，今日跌破重要支撐13850，MACD指標出現高位死叉，短期進一步向下調整概率更高。

富時中國A50指數 —— 日線圖（2月3日）

來源：CMC Markets

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恆生指數週線級別在22700附近受到明顯阻力，該位置也為去年4月和6月的高點。今日延續調整行情，從結構上看仍處於上升趨勢中，但短週期均線出現死叉背離。 MACD指標形成死叉背離，投資者需關注價格能否守住30日均線支撐21000附近，該位置也為上升趨勢線支撐處，若失守價格或進一步下探至20000關口。

香港恆生指數 HSI —— 週線圖（2月3日）

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香港恆生指數 HSI —— 日線圖（2月3日）

來源：CMC Markets

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納斯達克指數現貨合約在美聯儲放緩加息的刺激下大幅上漲，觸及去年9月高點12900。昨日納指在美股科技巨頭蘋果、谷歌、亞馬遜公佈四季報前加速上漲。但在盤後因科技巨頭集體業績不及預期出現大幅回落。蘋果營收創6年來最大季度跌幅，谷歌連續三季度利潤下滑，亞馬遜出現八年來首次季度虧損。美聯儲雖放緩加息至25個基點但也明確表明將維持高利率一段時間，年內不考慮降息，這意味著科技巨頭的高增速時代或將在今年結束。昨日的加速上漲有高位發貨的嫌疑。因此，若價格不能突破去年9月高點，納指的此輪反彈或結束。

納斯達克指數 NDAQ Cash—— 日線圖（2月3日）

來源：CMC Markets

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