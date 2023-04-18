高盛、美銀、大摩財報能否支持股價進一步上漲？

在上週摩根大通、花旗、富國銀行公佈了亮眼的第一季度財報後，高盛（4月18日盤前）、美國銀行（4月18日盤前）與摩根士丹利（4月19日盤前）也將在今明兩天陸續發佈業績報告。

在3月地區性銀行陸續出現危機後，大量的儲戶將其存款轉移至更加安全的銀行中，例如摩根大通在第一季度的總存款增加至2.38萬億美元。並且，摩根大通、花旗以及富國銀行在美聯儲加息的背景下，得益於淨息差的擴大，使得三大行的貸款業務收入超預期增長。但相同的是，為應對未來經濟放緩的不確定性，三大行均不約而同的提高了準備金。摩根大通增加了11億美元，富國銀行增加了6.43億美元，花旗銀行增加了20億美元。

總之，上週三大行的財務業績整體好於預期，緩解了近期市場對銀行業系統健康的擔憂。摩根大通（+8.83%）、花旗（+8.07%）、富國銀行（+4.59%）、高盛（+4.5%）、摩根士丹利（+2.99%）、美國銀行（+6.03%）均在上週錄得不同程度的上漲。

高盛Q1業績前瞻



高盛將於美東時間4月18日盤前發布2023財年第一季度業績。該行在1 月份發布的第四季度業績表現喜憂參半。收入同比下降16%至 105.9 億美元，低於預期的 107 億美元。收入下降的主要原因是其投行業務收入下降48%，以及資產和財富管理收入下降27%。並且，股票交易收入下降 5% 至 20.7 億美元，但FICC（固定收益工具、貨幣和商品）收入表現不俗，為 26.9 億美元，同比增長 44%。另一方面， 用於彌補不良貸款的準備金在去年第四季度又增加了 9.72 億美元。

市場普遍預期該行第一季度的每股收益為8.6美元。預計其第一季度收入在淨息差擴大的背景下將略微超過市場的普遍預期。投行業務或將在第一季度延續走弱態勢，而資產與財富管理部門的收入在去年的大幅下降的原因為股權和債務投資的收入下降，預計將在第一季度有所改善。而上述兩大業務收入的下降或被FICC交易收入的增長所抵消。

高盛股價在財報發布前跳空上漲，當前價格已經來到重要的阻力區域340附近。投資者需在接下來的幾個交易日觀察價格能否突破該位置並企穩，若成功或進一步上漲至360附近。否則價格或有回落至3月前低的可能。

高盛 GS —— 日線圖來源：CMC Markets（4月18日）

美國銀行Q1業績前瞻

與其他在上週五發布財報的銀行一樣，由於美聯儲在過去一年加息，預計美國銀行的淨利息收入將激增。但市場對美國銀行利潤的預測更為謹慎，根據 FactSet 的分析師調查顯示，華爾街認為美國銀行的淨利潤為 67 億美元，每股收益為 0.81 美元，低於去年同期的 71 億美元。而摩根大通在第一季度的淨利潤同比增長 52.4%。

受淨利息收入增加 23.3% 至 143 億美元的推動，預計收入將同比增長 8.6% 至 252 億美元。

在矽谷銀行和 簽字銀行 上個月倒閉後，儲戶為尋找更安全的地方促使華爾街的大行存款激增。預計美國銀行的存款也會出現類似的激增。儘管大型銀行是近期動蕩的受益者，但它們也需要應對正在走弱的經濟。此後公佈業績的其他銀行的淨沖銷額（或已註銷的債務）同比增加，並將繼續提高準備金以應對客戶因財務狀況緊張而出現的一波違約潮。

美國銀行股價自3月低點反彈近10%，圖形結構上看價格在三角區間向下破位後出現下跌，當前處於下跌趨勢中的修復階段。預計反彈空間有限，上方阻力：32-34。

美國銀行 BAC —— 日線圖來源：CMC Markets（4月18日）

摩根士丹利Q1業績前瞻

摩根士丹利將於美東時間4月19日盤前發布2023財年第一季度業績。該公司可能會報告第一季度收入將比去年同期下降約5.7%，至139.6億美元。原因是投資銀行收入下降以及上個月的地區銀行業危機導致貸款放緩，抵消了較高的交易收入。每股收益預計為 1.80 美元，同比下降 12%。

全球交易、併購和首次公開募股的減少導致摩根士丹利的投資銀行業務收入大幅下降，預計來自客戶的佣金和費用將比去年同期下降近 18%。根據安永會計師事務所的數據，第一季度全球 IPO 數量下降了 8%，延續了去年的下滑趨勢，與 2021 年相比下降了近一半。

第一季度的資本市場的反彈應該會緩衝摩根士丹利在投行業務收入中的下降。在股票和固定收益交易收益的帶動下，交易收入預計將比上一季度增長 35% 至 41 億美元。

貸款活動也應部分抵消投資銀行業務收入的下降，摩根士丹利資產負債表上的貸款價值預計將增長 11% 至 2,170 億美元。淨利息收入預計將增長 12% 至 25 億美元。

摩根士丹利在80上方獲得支撐陷入盤整，從圖形結構上屬於震盪向上的反彈通道中。價格若突破站穩90或有望進一步挑戰100關口，但預計突破100的難度較大，行情轉跌概率較高。

摩根士丹利 MS —— 日線圖來源：CMC Markets（4月18日）



