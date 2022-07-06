黃金失守1800創年內新低！ 原油日內重挫10%，美股“一枝獨秀”絕地反攻

週二亞盤時段，黃金始終溫和運行於1800上方，但在晚間美盤時段加速下行，一度下行跌破1800和1月28日低點1780.46美元/盎司。 日內自高點下跌近50美元，最低觸及1764.09美元，現時價格略有反彈，在1770附近運行。

黃金兌美元XAU/USD——日線圖

圖片來源：CMC Markets

在週一的報告中我們有討論本周黃金的走勢，雖然上週五實現翻陽，但投資者仍需關注前兩個交易日的表現，很遺憾，金價在週二迎來了破位下跌，意味著現階段方向或已確立，現時市場偏空。

黃金日線級別已經跌破自去年4月以來的上行趨勢線，大級別趨勢的破位意味著行情進一步延續的概率更大。 MACD指標在0軸下方出現二次死叉，名額偏空。 在現時市場對美聯儲加息預期沒有改變的情形下，黃金或將繼續承壓下挫。

由於通脹或將見頂，通脹的下行會使黃金不會像之前一樣受到投資者的青睞。 而能給與金價重新上行的動力則為美國經濟出現衰退（通脹明顯下行），隨後美聯儲停止加息並有可能降息。 當前市場預期利率將在2023年第一季度見頂，這意味著美聯儲最快或在明年進行降息，以避免經濟的進一步衰退，這或將為黃金提供多頭契機。

筆者在5月17日寫過一篇今年看空黃金的報告，有興趣的朋友可進行參攷：黃金節節敗退，價格見底了麼？ 年內或跌至1600附近

當然預估的價格是否會觸及1600無從定論，但1680或被觸及。 該位置為2020年4月以來的低點，並且在隨後的多次重大調整時均未跌破過該水准，意味著具有較大數量的買盤。 若價格進一步下行至此，或將迎來强力支撐。

黃金兌美元XAU/USD——周線圖

圖片來源：CMC Markets

原油昨日繼續錄得大跌，這並不意外，看空邏輯已在上週五的報告有具體闡述，感興趣的朋友可進行參攷：半年收官，原油繼續下跌超3%，錄得7個月以來首次收陰！ 下半年或繼續延續跌勢

原油下跌邏輯可簡單概括為：1. 歐佩克增產2. 拜登計畫訪問沙特3. 美國施壓本土油企4. 美聯儲激進加息75bps 5. 經濟衰退、疫情地區爆發風險引發需求擔憂。

美國WTI原油Crude Oil WTI——4小時圖

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從圖中可以看出當前價格已出現破位迹象，昨日刺破100整數關口，最低跌至98.56美元/桶，現時價格迎來短期反彈，重回100上方。 投資者可關注價格能否持續維穩在100上方，價格在超跌後或迎來短暫的技術性修復，震盪於100-110附近，但整體思路以逢高看空為主。

美股昨天表現一枝獨秀，在美盤時段大幅反彈，納指反彈超2%，與歐洲股市形成了鮮明的對比，體現出其“風向標”的地位。

正如此前的觀點一樣，股市的機會是從危機中誕生的。 反彈邏輯為：市場加大對美國經濟出現衰退的壓住，美聯儲或將最快明年降息，貨幣政策從下半年開始放緩，在明年1季度利率觸頂。

我們並不知道明年是否會降息或什麼時候降息，美聯儲自己也不知道，畢竟他們都是依據數據的指引。 但既然看到了衰退迹象，意味著放鬆政策並降息的概率會提高，市場預期出來了，價格就會提前反應。

短期風險：7月28日加息之前市場或顯得不穩定，短線投機資金或進行獲利了結，價格仍有反復概率，穩健投資者可在加息落地後擇機處理。

MACD指標呈現底背離（名額走昇，價格走低），具有中期反轉訊號。

納斯達克指數NDAQ——日線圖

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