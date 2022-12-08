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黃金陷入盤整能否再次突破1800？英國股市或頂部已現

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

08 Dec 2022, 13:20

市場對美聯儲將放緩加息步伐的預期越來越高，本週金價在週一突破1800美元/盎司，最高觸及1809.97美元/盎司。然而，由於本週經濟數據和事件較為清淡，市場在等待下週美國11月的通脹數據和美聯儲利率會議，促使多頭短期進行了一定的獲利回吐。黃金在11月期間上漲7%，是自2021 年5月以來的最佳表現。

從當前形勢來看，黃金的未來走勢仍與美聯儲的貨幣政策高度相關，即使美聯儲在12月放緩加息步伐後，投資者仍希望捕捉鮑威爾在新聞發布會上是否釋放更多的政策轉向信號，而這很有可能取決於美國11月通脹數據的表現。當前市場的觀望情緒升溫。

4小時級別黃金處在上升趨勢中，價格在1770附近具有明顯支撐，若價格位於該水平上方則維持短期多頭觀點，或再次挑戰1800關口。

 

現貨黃金 XAU/USD —— 4小時圖
來源：CMC Markets（12月8日）

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英國10月的總體CPI已經觸及11.1%，即使在英國央行連續實行75個基點的加息也於事無補。英國央行估計英國經濟已經陷入衰退，並將持續至明年年底，然而資本市場卻沒有對其做出任何的恐慌反映，其走勢緊跟美股。英國富時100指數自10月中旬以來連續兩個月上漲，價格最高曾觸及7600上方。然而從整體結構來看仍處於高位盤整向下趨勢，價格在7600上方受到明顯阻力。本週整體價格表現低迷，MACD指標高位形成死叉，價格或醞釀新一輪下跌趨勢。

英國富時100指數 —— 日線圖
來源：CMC Markets（12月8日）

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