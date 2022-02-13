一周展望：聚焦美联储货币政策纪要；密切关注俄乌局势； “恐怖数据”美国1月零售销售月率；澳联储货币政策会议纪要，澳洲1月失业率。

上周五由于俄乌地缘政治冲突的加剧，美国三大股指均呈现大幅度回落，纳指跌2.99%，报14267.57点；标普500指数跌1.7%，报4425.57点；道指跌1.21%，报34801.88点。

避险情绪助推黄金录得大涨，强势突破1850，最高触及1865.62美元/盎司，最终收于1858.77美元/盎司；白银跟随黄金走势，录得上涨1.63%，报23.57美元/盎司。

地缘政治冲突加剧原油供应担忧，美国原油录得大涨4.32%，报94.12美元/桶；布伦特原油收涨3.96%，报95.49美元/桶。

美联储货币政策纪要 —— 周四

周四北京时间凌晨3点，美联储将公布货币政策会议纪要，市场将密切关注政策制定者是否对通胀，加息的具体计划等发表新的评论。

在上周四美国的通胀数据超预期表现后，市场开始押注美联储将在3月一次加息50bp。据CME“美联储观察”：美联储3月维持利率水平不变的概率为0%，加息25bp的概率为50.8%，加息50个基点的概率为49.2%。投资者需要留意此次会议是否对加息幅度进行阐述，如若继续出现更加鹰派的论调，美股恐继续承压下挫；如若仍未出现具体加息的计划，消化完预期的美股或迎来短期的反弹。

标普500指数自1月底以来触底反弹，两次挑战4600关口均以失败告终，目前在4400附近暂时止跌，短期关注4400能否企稳，如若该区域失守，标普500指数或再次回落至4270附近形成双底形态。



标普500指数 SPX —— 4小时图图片来源：CMC Markets



美国1月零售销售月率 —— 周三

周三北京时间21：30，美国将公布1月零售销售月率，市场预期为1.8%，前值为-1.9%。12月的零售数据由于受到突发的Omicron影响录得负增长，而随着病毒的影响减退，市场预计1月零售业将回暖，投资者需要密切关注该数据的表现，如若数据出现超预期的利好，届时会助涨美元指数，打压非美货币。



美国1月零售销售月率图片来源：汤森路透美元指数在过去的几个交易日中一直处于底部的盘整趋势，一直稳稳运行在95上方，而随着上周五地缘政治的发酵，美元指数向上突破盘整区间。从日线级别来看，美元指数一直处于上升趋势之中，MACD指标也有形成2次金叉迹象，因此后市上涨概率较大。上方的第一目标区域关注97。美元指数 DXY —— 日线图图片来源：Tradingview

密切关注俄乌局势在本周的表现

2月11日，美国大肆煽动俄乌的紧张局势，要求其公民48小时内撤离乌克兰，并称俄罗斯可能在2月20日前对乌克兰东部地区展开行动，美国的第二批武器也运达至乌克兰。而在周末普京与拜登的通话未能产生实质性进展，本周或将是俄乌局势最为紧张的一周，这也会时刻牵动资本市场的神经。

因此，如若本周地缘政治没有进一步发酵，恐慌情绪退却，美股或将迎来一定的修复。如若紧张形势加剧，美股或进一步受到打压。

近期，黄金和美元出现了同涨同跌的情形，从理论上而言黄金和美元应当呈现负相关的关系。但避险情绪助推了黄金。黄金本周会受到两方面的影响，第一，如若地缘政治冲突缓和，黄金的避险需求将会退却；第二，美国1月零售销售数据如若超预期表现，也会打压黄金。

从技术层面来看，黄金在触及1860上方后迅速回落，目前仍然不能确定三角震荡区间的破位。接下来两个交易日的表现将格外重要，周三的零售销售数据将成为重要的节点。



现货黄金 XAUUSD —— 周线图图片来源：CMC Markets

澳联储货币政策会议纪要、澳大利亚1月季调后失业率

周二北京时间8：30，澳洲联储将公布货币政策会议纪要，市场将密切关注决策者是否就加息计划进一步表态。

澳联储在2月的利率会议上正式结束量化宽松计划，市场开始押注澳联储将在年底前有多次加息，追随美国的步伐。澳洲的疫情已经显示峰值已过，目前趋于稳定，因此对经济活动的影响较小，这也使澳联储呈现了鹰派姿态。

周四北京时间8：30，澳大利亚将公布1月季调后失业率，市场预期失业率将进一步下降0.1%至4.1%，前值为4.2%，反映出澳洲的经济正处于稳健的复苏状态。

澳元兑美元自2月1日以来在0.7附近呈现强劲的反弹，在2月10日最高触及0.7249。但因美元的强势连续下挫，当前价位为0.7117。第一支撑关注0.7087，如若跌破，价格或再次回落至0.7附近，投资者需密切关注该区域的支撑状况。

澳元兑me美元 AUD/USD ——４小时图

图片来源：CMC Markets



