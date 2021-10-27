X

选择您要开设的帐户

  • Home
  • 市场分析
  • 今日市场展望：黄金、白银支撑显著或将上行，美日高位恐大幅下挫。
Market Outlook

今日市场展望：黄金、白银支撑显著或将上行，美日高位恐大幅下挫。

撰写者

28 Oct 2021, 07:40

金下方支撑显著，或将震荡上行
基本面分析
美债收益率下跌，引发投资者对于经济增长的担忧，利好黄金
美股加速冲顶，引发黄金对冲需求
高通胀压力提振黄金市场
季节性的黄金强势需求在年底出现，印度、中国
但需要留意潜在的利空因素，例如美国就业数据，美联储缩债，美联储的加息预期
 
结论：11月黄金更倾向于震荡上行，上涨动能强于下跌动能
 
技术面分析
日线级别黄金处于震荡上行趋势中，留意上方关键阻力，第一目标位：1807.76-1812。如若突破该目标位，黄金将运行至1830
1780附近支撑显著，如若黄金价格不能成功突破第一目标位，则有概率回到此支撑位置。

现货黄金 XAUSUD——日线图
图片来源：CMC Markets
 
现货白银关注24支撑
基本面分析
整体趋势强于黄金，除金融属性外具有较高的工业价值
风口中的新能源、半导体行业对于白银需求加大
 
技术面分析
日线级别白银向上突破下行趋势线阻力，因此重拾涨势概率较大。
24整数关口具有一定的支撑，60日均线附近有一定支撑，位于斐波那契38.2%回撤位置。
4小时MACD指标有金叉黏合迹象，投资者可密切关注，若能形成金叉，则价格或进一步上行。

现货黄金 XAGUSD——日线图
图片来源：CMC Markets
 

现货黄金 XAGUSD——4小时图
图片来源：CMC Markets
 
 
 
 
 
美日到达空头筹码密集区域
技术面分析
美元兑日元在经历一个多月的上涨后，到达了自2017年高点114.703。从周线级别可以看出，此点位附近具有非常多的空方筹码，并且美元指数在94附近受到明显的阻力。因此，美日或将出现一定的回落空间
从指标上看，美日在周线级别RSI指标出现超买。
日线级别MACD出现明显的高位死叉，因此价格向下概率较大

美元兑日元 USDJPY——周线图
图片来源：CMC Markets
 

美元兑日元 USDJPY——日线图
图片来源：CMC Markets


来自CMC的最新消息

Top Movers

美股出现“恐高症”，新一轮修正显现苗头

在风风火火的上涨近两个周后，美国股市再次出现回撤的苗头。昨日，美国三大股指均冲高回落，其中道指与标普指数在连续刷新记录高位后，均以跌势收盘；纳斯达克指数收盘持平，但也只是受到两家科技龙头的支撑

28 Oct 2021
Market Outlook

今日市场展望：美元指数止跌，黄金区间破位向上，澳纽调整到位。
Top Movers

一周展望：三大央行利率决议，美股FAAMG财报，美欧GDP、通胀数据、G20峰会
Top Movers

美油告别7年高位，创8月以来最大盘中跌幅! 标普500指数续刷新高

相关文章

Market Outlook

今日市场展望：美元指数止跌，黄金区间破位向上，澳纽调整到位。

26 Oct 2021
Stock Watch

中国科技股反弹拉升港股升至1月高点，这些股票值得一看

自10月中旬以来，恒大引发的担忧逐步消退，中国科技龙头公司股价开始走出一波强劲反弹的行情，阿里、百度利好不断，拉升香港恒指一路上扬。周三阿里巴巴与百度高开高走，涨幅分别为7%与5%。带动恒指上涨1.35%，收盘26136.02点，为自9月10日以来最高。香港股市触底反弹，主要受到中国科技龙头股价拉动，外部受美股市场第三季度财告利好的支持，美国标普与道琼斯指数先后触及历史新高。

21 Oct 2021
Market Outlook

今日市场展望：黄金三角收敛或将上行，弱势美元推动澳元节节高升

21 Oct 2021