市场分析展望——黄金区间震荡，原油高位回落，纳斯达克到达关键支撑

黄金震荡为主，留意上方阻力

现货黄金Gold——日线图图片来源：CMC Markets

黄金整体维持窄幅震荡趋势，但需要留意的是不及预期的非农没有给黄金上升动能，体现出弱势行情。这对于黄金的多头来说不是一个好消息。并且，黄金的潜在利空因素为美联储在周四凌晨5：00（澳东时间）的货币政策会议纪要。本次会议纪要或重申会在11月宣布缩债，这会给黄金带来压力。

目前下方短线的支撑为1750，上方第一压力为斐波那契回调38.2%，1764.62。第二压力位1777.81。

美油高位回落，但需留意下方潜在布局机会

美国原油 (Crude Oil West Texas)——4小时图图片来源：CMC Markets

原油目前呈现高位回落行情，白宫喊话要求欧佩克+增产，控制油价。并且消息人士称沙特阿美同意在11月向亚洲买家提供原油，缓解供应压力。短期利空引发了原油投资者的获利回吐。

需要留意的是，短期的回落并不意味着油价走熊，从基本面来看，欧佩克+在高油价带来的经济收益下，保持温和的增产计划。并且凛冬将至，能源需求增大，供应上仍面临挑战

而从技术层面来看，4小时级别原油出现高位回落，MACD指标顶背离，且有死叉迹象，因此短期仍有回落风险。需留意下方第一支撑位79.50附近，如若跌破，原油价格或将跌至50%回撤78.68，此处预计会形成反弹。

纳斯达克指数到达关键大级别上升趋势支撑，注意反弹机会

纳斯达克100（ US NDAQ 100）——日线图图片来源：CMC Markets





纳斯达克100（ US NDAQ 100）——4小时图图片来源：CMC Markets

美股财报季在公布之前，市场投资情绪谨慎。但需要留意的是，纳斯达克100指数已经到达关键支撑位，从日线级别来看，上行趋势没有被破坏，并且到达趋势支撑处。4小时级别，到达斐波那契38.2%回撤位。因此投资者可关注此处是否能够企稳，支撑点位：14650。



