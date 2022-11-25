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黃金11月大放異彩，12月能否延續上漲趨勢？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

25 Nov 2022, 12:35

現貨黃金在11月3日觸及低點1616.59美元後開始了強勢的反彈行情，價格在11月15日觸及8月15日以來高點1786.69美元後小幅回落，當前價格在1760附近運行。

從月線級別來看，不出意外的話，黃金將在連續7個月下跌後首次收陽。而1786附近為此輪下跌趨勢斐波那契38.2%的回檔位。

 

現貨黃金 XAU/USD —— 月線圖

來源：CMC Markets（11月25日）

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從大級別來看，我們無法通過單月的收陽來判斷黃金已經扭轉了熊市下跌趨勢，暫且只能判斷價格處於超跌反彈。黃金此輪反彈也受到了消息面和經濟數據的短期刺激，而價格能否走牛還需要進一步觀察美國的通脹數據以及政策信號。雖然美聯儲釋放了12月大概率加息50個基點的信號，但美聯儲依舊維持著鷹派的基調。

從日線級別來看，黃金在1600附近三次探底回升，意味著該位置有著較強的支撐。目前需觀察價格能否突破此輪反彈前高1786.69和此前的多空分界線1805。

 

現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月25日）

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從週線級別來看，若本週收陽，價格或進一步延續多頭趨勢。若價格突破1805，或進一步上行挑戰斐波那契50%回檔1840附近。該位置也為此前上行結構趨勢線，或成為新的阻力區域。

 

現貨黃金 XAU/USD —— 週線圖

來源：CMC Markets（11月25日）

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從過往10年來看（除2012年），黃金通常在12月至1月表現相對強勢。如下圖所示（圖中藍圈區域為12月-1月）。

現貨黃金 XAU/USD —— 月線圖

來源：CMC Markets（11月25日）

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