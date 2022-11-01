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黃金連續7個月下跌，11月還會跌？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

01 Nov 2022, 13:20

現貨黃金於10月31日繼續維持走低的趨勢，最終收1633.37美元/盎司，錄得連續七個月下跌。

市場正在等待週四北京時間凌晨2點的美聯儲利率決議，加息75點子基本已經成為了市場共識，市場的關注點在於此次會議美聯儲是否會向市場投放放緩加息的信號，削弱美元和美債收益率的上升，為黃金帶來一定的反彈動能。

儘管可能會出現這樣的聲音，但市場的投資者需要警醒美聯儲可能仍然試圖暗示緊縮週期可能會持續更長的時間，直至看到通脹明顯降溫，因此投資者應當避免過度對此預期進行定價。此次會議可能會成為美聯儲政策開始出現分歧的分水嶺，但不是同步的政策轉向。

從最近公佈的數據來看，美國9月個人支出環比增長0.6%，預期為0.4%，前值為0.6%。第三季度實際個人消費支出環比增長1.4%，好於預期的1%。自7月汽油價格下跌以來，個人消費支出呈現回升態勢。美國10月密歇根大學消費者信心指數終值錄得59.9，高於預期和前值的59.8，自6月以來連續4個月呈回升態勢。核心PCE同比錄得5.1%，高於前值的4.9%。

在此背景下，美聯儲可能難以在此次會議上透露非常明確的政策轉向信號，最有可能出現的是在12月的會議上看到更多的數據後，透露在明年春季的某個時候會對當前的政策進行調整。

如果按照這樣的邏輯來預測，市場的多頭可能會在捕捉到鮑威爾在新聞發布會上暗示未來某個時候放緩加息時進行短暫的進攻，但持續性難以保證，因鮑威爾可能並不會透露明確的轉向信號。美元和美債收益率可能經歷短暫的修復後再次開始上漲趨勢。

因此，黃金當前的趨勢可能仍然不容樂觀。投資者需要接受的事實是，黃金已經進入到了下跌趨勢，下跌趨勢不言底。隨著10月的月線收線，價格沒有站上重要的頸線1680上方，從形態上看頭部區域已經形成。因此，11月金價可能延續疲弱的走勢，或有跌破1600的風險

現貨黃金 XAU/USD —— 週線圖

來源：CMC Markets（11月1日）

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