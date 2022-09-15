今日市場展望：黃金失守1700跌勢恐延續，澳洲200或承壓於6900，原油或回落築雙底。

在下周的美聯儲利率會議前，各類資產或難以扭轉頹勢。

黃金兌美元 XAU/USD



通脹數據超預期走高使市場開始預期美聯儲有可能在下周的利率會議加息100個基點，雖然目前的概率只有30%，但由於此前沒有該預期，導致美元走強，黃金、股市悉數下跌。

黃金兌美元 XAU/USD —— 4小時圖（9月15日）

來源：CMC Markets

黃金兌美元 XAU/USD —— 周線圖（9月15日）

來源：CMC Markets

昨日黃金延續疲軟趨勢，失守1700。4小時級別形成了下跌趨勢的旗形破位，因此該下跌趨勢恐進一步延續。

短期目標參考1680，該位置或面臨較強支撐出現技術面反彈，需觀察在議息會議前黃金能否守住該位置。

若本周收線不能站在1700上方，呈現飽滿陰線，黃金有一定概率失守2年來以來的低點創出新低，若形成破位，走出完整下跌5浪形態，低點參考年線支撐1600附近。



澳洲200指數 S&P/ASX 200



澳洲200指數在周二受美股影響大跌失守6900。從目前來看，處於震蕩下行結構。6900作為重要的多空分界線很可能形成新的阻力。因此，當前策略仍以逢高看空進行。

澳洲200指數 S&P/ASX 200 —— 日線圖（9月15日）

來源：CMC Markets

昨日澳洲200指數探底回升，但從今日亞盤的錶現來看屬於高開低走的形態，傾嚮於資金拉高盤面離場的行為。在下周存在風險事件的背景下，當前市場空頭情緒佔優。

上方第一壓力為6900附近，下跌趨勢線壓力處位於7030。投資者可參考這兩個位置進行跟蹤處理。

下行第一目標參考6750，若價格進一步破位或下跌至6530附近。



西德克薩斯原油 Crude Oil WTI



在市場風險偏好情緒整體降溫的背景下，WTI原油自9月8日觸及83的低點後出現連續反彈，走出了相對的獨立行情。但從整體結構上看，仍處於下行通道中。

西德克薩斯原油 Crude Oil —— 日線圖（9月15日）

來源：CMC Markets

從短期來看，油價仍有下跌壓力，其核心邏輯為美聯儲在9月22日（北京時間2：00）加息前市場風險情緒回暖的概率低，更傾嚮於避險的拋售。

而從四季度來看，油價或有回升的空間，因歐盟對俄羅斯原油進行限價，或使俄對歐盟進行斷供反擊。OPEC+在經濟下行風險下或進行減產為油價托底。美聯儲在9月加息後，年內的剩下兩次會議料放緩加息幅度。為油價形成支撐，或在80上方形成雙重底部。

但從中長端來看，全球經濟在明年大概率進入衰退期，而俄烏沖突近期傳來的消息顯示烏克蘭收復失地，雙方陷入拉鋸戰，戰事或將持續整個冬季，這或進一步拖纍經濟基本面，尤其是歐洲，歐洲或不可避免的進入衰退。因此，在四季度反彈後，油價或進入新一輪下跌趨勢。

現階段或反彈至90附近，預計此處將承壓下挫。下方支撐首先參考9月8日低點83附近。



