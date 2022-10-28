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黃金延續反彈注意1680阻力，原油能否突破90？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

28 Oct 2022, 12:35

現貨黃金自10月21日觸及低點1617.38美元/盎司後迅速拉升，從整體的4小時結構上看，價格處於震盪反彈趨勢。此次反彈的邏輯主要在於上週五「美聯儲通訊社」聲明美聯儲可能會在11月的會議上討論放緩加息的可能，美元價格回落為黃金帶來上升動力。然而，投資者仍需關注接下來的風險數據和事件，預計接下來的反彈空間有限。

10月28日晚間將發布美國9月核心PCE數據，這是美聯儲最關注的數據。市場預期9月核心PCE物價指數同比將上漲至5.2%，前值為4.9%，數據若符合或超預期將形成利淡。

此外，下週四將是美聯儲的利率決議，雖然11月會議加息75點子為大概率事件，正被市場逐步消化，但美聯儲可能繼續維持強硬的鷹派態度，防止市場提前預期美聯儲政策轉向帶來的價格上漲風險。因此，黃金可能會出現承壓下挫，當前策略仍以逢高看空為主。

若延續反彈則關注上方1680阻力，金價若跌破1654或有進一步下行風險。

現貨黃金 XAU/USD —— 4小時圖

來源：CMC Markets（10月28日）

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美國WTI原油在10月26日向上突破底部盤整區間，昨日美國公佈第三季度GDP數據，數據為2.6%，好於預期的2.4%，前值為-0.6%，結束了今年前兩個季度的負增長趨勢。 GDP的正增長消除了市場對於短期經濟衰退的擔憂，石油需求擔憂減弱，油價得以提振。

然而從趨勢結構上看，油價自7月以來形成了震盪下行結構。而利率的上行對於經濟的傳導具有滯後性，美國的第四季度GDP的增速仍有可能面臨下行風險，因此油價短期的反彈不足以改變油價下跌大勢。

從4小時圖上看，WTI原油昨日最高觸及89.79，該位置接近下跌趨勢線的阻力附近。昨日尾盤時段衝高回落，今日亞盤延續回落趨勢。投資者需要關注90-90.5的阻力，若不能形成二次沖高突破，價格或再次反轉向下。

WTI原油 —— 4小時圖

來源：CMC Markets（10月28日）

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