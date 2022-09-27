黃金節節敗退，1600是否是終點？

自今年3月以來，黃金自2070.7的高點一路下跌。不出意外的話，黃金將在9月收陰，這將是連續六個月下跌。

如果從月線來看，黃金當前與2012-2013年的結構有相似之處，

黃金兌美元 XAU/USD —— 月線圖（9月27日）

來源：CMC Markets

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由於市場上調了美聯儲利率峰值的預期，促使美元持續走強，實際利率進一步走高，這對黃金產生了壓力。我們結合下圖美國的CPI和黃金的走勢能發現一些相似之處。

美國通脹率

來源：TradingEconomics

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黃金兌美元 XAU/USD —— 月線圖（9月27日）

來源：CMC Markets

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從上面兩張圖可以看出，黃金與美國的通脹率大級別保持了高度的吻合。簡單的邏輯可以歸結為，通脹升高，貨幣貶值，投資者增持黃金應對資產貶值；那麼，如果通脹下來了，抗通脹的需求也就不復存在了。

從當前形勢來看，美國的通脹仍處於8%以上，距離2%的目標仍有非常大的距離。

美國9月綜合PMI錄得49.3，Markit製造業PMI錄得51.8，服務業PMI錄得49.7，相較於8月均有較大的提升，反映出的事實是，美國經濟並沒有陷入衰退。

美國綜合PMI

來源：TradingEconomics

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在美國經濟沒有陷入衰退的背景下，美元的強勢恐還未見頂，這仍對黃金形成空頭制約。黃金在2015年12月見底的時候，對應的是美國通脹趨近於0，經濟陷入通縮。

所以，當前的黃金價格恐仍未見底，即使可能在1600出現反彈也是短期的，金價有失守1600的風險。而且我們也不能忽視基本面的風險，如果俄烏在某個時候停戰了，這對於黃金將是進一步的打擊。

下跌趨勢不言底，在金價失守1680後，形態上已經築成了頂部區間。整體的策略現在仍以逢高看淡為主。

當然也存在一種可能導致黃金跳漲，例如俄羅斯投放核彈。



