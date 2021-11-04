英国央行给加息降温，英镑大跌！欧佩克拒绝超量增产，今晚非农重磅来袭！

周四，英国央行维持当前利率水平不变，而此前因为一直押注英国央行将在11月加息而上涨的英镑遭受巨大打击，英镑单日跌幅近200点，跌破1.35关口，最终收于1.3487。

美国三大股指涨跌互现，纳斯达克、标普500指数续创新高，而以传统工业为主的道琼斯指数小幅收跌。截至收盘，纳斯达克指数涨1.27%，报16349.86点；标普500指数涨0.44%，报4680.69点，道指跌0.11%，报36106.94点。

美国科技股多数走强，苹果跌0.34%、特斯拉涨1.32%、亚马逊涨2.75%、谷歌涨1.29%、Meta涨1.28%、微软涨0.73%、高通涨12.84%、英伟达涨12.06%、奈飞跌2.89%。

热门中概股多数收跌，腾讯ADR跌0.7%、阿里、百度、网易、京东等均跌1%左右。

现货黄金探底回升，从开盘价1769.84一路上涨至日高1799.01，涨幅近30美金，报1792.22美元/盎司；白银日内涨逾2%，一度重回24关口，最终收于23.81美元/盎司

英央行行长贝利一改前调，意外发表偏鸽言论。

在昨日的新闻发布会中，英国央行行长贝利表示：“最近的经济数据强化了市场认为需要加息的观点，但我们从没说过我们会在某个特定的会议上采取行动。市场对于加息的预期过度了，央行可能有必要适度收紧政策”。而此前由于不断攀升的能源价格使英国的通胀水平持续维持高位，贝利也是在9月27日会议中发表评论，将重点关注在控制价格压力的必要性。因此市场押注英国央行最迟会在年底前进行加息，最快将在11月的会议上加息15个点，而这一预期也使英镑在这一个多月以来不断走高。而昨日的鸽派言论颇有“甩锅”之意，外界也不断批评英国央行任凭加息预期发酵，没有进行任何的修正性引导，结果造成了英镑多头大失所望，遭受大规模的抛售。

英镑兑美元 GBPUSD——日线图

图片来源： CMC Markets

从趋势上看，英镑重新回到震荡下行趋势之中，MACD指标0轴上方出现明显的死叉，因此后市恐进一步下挫。投资者需要关注的第一支撑点位在9月30日低点1.3410附近，如若此位置不能企稳，英镑恐继续下挫。

从趋势上看，不排除有超跌反弹的行情，如若在此处进行反弹，则镑美或将反弹到1.3570附近，随后继续承压下挫。

欧佩克拒绝超量增产，美国重申采取全面措施，油价上演多空双杀

在昨日的OPEC+举行的部长级会议中，以沙特和俄罗斯为首的OPEC+产油国决定坚持12月40万桶/日的增产计划。而消息发布之后，美国原油一度跳涨3%，重回83美元上方。但随后美国国家安全委员会重申将考虑在能源方面采取全面措施，即可能考虑释放战略储备。油价迅速转跌，回吐日内所有涨幅，并跌破80美元整数关口。

投资者仍需要密切留意油价是否能在80美元企稳，从4小时的结构来看，如若4小时K线能连续收出阳线并在80上方，则价格有可能会继续向上反弹。如若4小时K线弱势收阴，并收在80下方，油价有可能会进一步下挫至76.5。

美国原油WTI Crude Oil——4小时线图

图片来源：CMC Markets

美国非农就业数据重磅来袭

澳东时间23：30，美国将公布10月失业率和季调后非农就业人口，市场预期美国10月失业率会继续小幅下降，降至4.7%，前值为4.8%。而10月的季调后非农就业人口将增长45万人，相比前值19.4万人将会有显著的增长。从数据来看，并结合周三的ADP就业数据，10月的劳动力市场相比前两个月将有显著改善，这或使昨日反弹的黄金白银面临一定的压力，因此投资者需要警惕风险。如若数据大幅好于预期，黄金、白银价格或将承压下挫。如若数据表现接近预期水平，黄金白银或将维持震荡趋势。

并且，美元指数在昨日日内大幅反弹重回94上方，并且MACD指标在0轴上方出现金叉，因此美元指数或将持续走强，而强势的美元或将继续施压于黄金白银、非美货币。 上方阻力：94.55。

美元指数 USDX——4小时图

图片来源：CMC Markets



