英鎊慘遭血洗，英國央行該作何回應？皮爾：英國央行將非常認真維護市場秩序的穩定

英鎊在週一上演「地天板」行情，開市一度重挫500點，但在歐盤時段曾一度收復所有跌幅，最高觸及1.084。

交易員定價英國央行將在11月前至少加息超100個基點，在週一早些時候，市場預期英國央行可能會出現提前加息的措施。

然而英國央行在晚間的聲明打消了提前加息的預期，促使晚間回落收陰。

英鎊兌美元 GBP/USD —— 1小時圖（9月28日）

來源：CMC Markets

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昨日，英國央行首席經濟學家皮爾保證，英國央行會非常認真地履行其維護市場秩序的職責，但短期進行微調存在局限性，11月的英國央行利率會議是進行全面評估的正確時機，與英國央行在週一的聲明一致。這表明英國央行正試圖打消任何提前行動的預期。皮爾明確表示，他認為上週五的財政預算是對需求的刺激。皮爾認為，財政預算案已經對市場產生了重大影響，並將對前景產生重大影響。因此，皮爾表示，有必要採取「重大的貨幣政策回應」。

英國央行首席經濟學家皮爾表示，他認為最近的市場波動是全球重新定價過程的一部分，但他指出，英國央行正在密切關注事態發展。他希望向人們保證，英國央行非常認真地承擔著維護市場秩序的責任。

皮爾表示，由於英國是一個小型開放經濟體，貨幣政策委員會需要在其政策決策中考慮金融市場發展和財政公告的影響。同時，皮爾強調，央行需要準備好在必要時做出不受歡迎的決定。

從目前來看，英國央行大概率會在11月會議上表現的比之前更加鷹派，有可能做出超預期的利率調整。

從目前的價格表現來看，英鎊似乎在1.06附近暫時企穩。對於英鎊投資者而言，現在可能伴隨著更大的機遇和更大的風險。

英鎊兌美元 GBP/USD —— 日線圖（9月28日）

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英鎊兌美元 GBP/USD —— 月線圖（9月28日）

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從多個級別來看，英鎊均陷入到了技術性的嚴重超賣區域，不排除存在一定空間的反彈。

當然，也不能國際地緣政治衝突帶來的風險，頓涅茨克四地區昨日公投併入俄羅斯，當然這不會受到國際社會的認可。戰事可能面臨進一步升級的情況，不排除俄羅斯以維護國家主權與領土完整為由對烏宣戰。

因此，現階段英鎊交易面臨更高的投機性，對於投資者而言應該注意倉位管理。



