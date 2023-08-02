惠譽下調美國信用評級至AA，美元、期指低開，謹防股匯雙殺。

惠譽信用評級機構將美國評級從 AAA 下調至 AA+，它表示，減稅和新的支出舉措加上多重經濟衝擊導致預算赤字膨脹，而與福利成本上升相關的中期挑戰在很大程度上仍未得到解決。

“美國評級下調反映了未來三年預期的財政惡化、總體政府債務負擔較高且不斷增長，以及過去二十年相對於‘AA’和‘AAA’評級同行的治理侵蝕， ”惠譽在一份聲明中表示。

早在五月，惠譽就在考慮降低美國的信用評級，當時民主黨和共和黨議員在提高債務限額問題上存在分歧，而美國財政部距離現金耗盡只有幾週的時間。儘管這場危機最終得以避免，但惠譽表示，反復發生的債務上限衝突和最後時刻的解決方案削弱了人們對國家財政管理的信心。

隨著時間的推移，較低的信用評級可能會提高美國政府的借貸成本。惠譽是三大評級機構之一，其觀點受到全球市場參與者和經濟學家的密切關注。穆迪仍維持對美國的 AAA 評級，而標準普爾在早先的債務上限攤牌後於 2011 年將其評級下調至 AA+。

財政部長耶倫迅速對降級做出回應：“惠譽的決定並沒有改變美國人、投資者和世界各地的人們已經知道的事實，即美國國債仍然是世界上最重要的安全和流動性資產，美國經濟從根本上來說是強勁的。”

惠譽將評級下調歸因於該國迅速膨脹的債務負擔，預計到 2025 年債務負擔將達到國內生產總值的 118%，比“AAA”中位數 39.3% 高出 2.5 倍多。從長遠來看，債務與國內生產總值的比率將進一步上升，從而增加美國面對未來經濟衝擊的脆弱性。



市場做出的反應



8月2日亞盤，由於避險情緒的升溫，美國國債價格在亞盤開盤後小幅走高，美國兩年期國債收益率下跌至 4.88%，而美國 10 年期國債收益率幾乎沒有變化，約為 4.02%。



美國2年期國債收益率 —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（8月2日）

美國10年期國債收益率 —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（8月2日）

在2011 年標準普爾評級下調美國信用評級後，並對前景展望改為負面，引發了全球股票等風險資產的拋售，標普500指數在當日下跌6%以上。目前來看，惠譽沒有將前景展望改為負面，可能認為美國當前債務存在問題，但目前還是相對穩定的。

美國股指期貨低開，納指100低開，從結構上看，此處或有形成雙頂勢頭，但目前整體趨勢為上升，若出現一定程度調整可參考趨勢線支撐，即斐波那契23.6%回撤位14670 – 14700附近。

納斯達克100（ NDAQ 100 Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月2日）

美元指數亞盤低開，此前美元指數的反彈僅可看作空頭獲利後的超跌反彈。基本面上看，隨著對債務問題的擔憂，以及下半年經濟放緩的預期之下，在美聯儲結束加息後美元指數的反彈將失速。因此，美元指數的整體思路以高空為主。價格在103之下傾向於空頭策略。

美元指數 DXY —— 1小時圖

來源：Tradingview, CMC Markets（8月2日）



