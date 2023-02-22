美聯儲2月貨幣政策會議紀要來襲！美股或進一步被拋售？

週二，美股三大股指齊跌超2%，創2月以來的最差表現。昨日美國公佈了2月的製造業與服務業PMI數據均超預期，其中2月Markit服務業PMI初值錄得50.5，重新回到「榮枯線」上方，創8個月以來的新高。這或將引導美聯儲采取更多的加息和維持高利率更長的時間，促使美股當日迎來較大拋售。

北京時間週四凌晨3點，美聯儲將公佈2月貨幣政策會議紀要。紀要內容大概率將重申美聯儲抑制通脹的決心，並強調無論是加息次數和維持高利率環境的時間可能會比市場預期的更多更久。

考慮到2月美股的整體表現較弱，屢次出現衝高回落的狀態，市場或已經部分計價美聯儲更加鷹派的政策。因此今晚股指或呈現多空反覆的表現。



道瓊斯工業指數 DJI —— 日線圖

從道指的表現來看，昨日道指收陰並跌破自去年12月下旬以來形成的震盪收斂區間。但多頭的密集支撐32700附近還未被擊破，因此需觀察今日盤面的表現。若價格再次跌破此重要支撐或將打開進一步的下行空間。

MACD指標再次出現死叉背離，指標上偏空頭。

若價格未失守該區域，或反彈至日內阻力33400 – 33500。

當前策略應以謹慎看反彈，整體策略以逢高看空為主。

來源：CMC Markets（2月22日）

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納斯達克100指數 NDAQ —— 日線圖

納斯達克指數跌破自去年年底以來形成的上升趨勢線並失守年均線，並在昨日跌破重要頸線位12200。 MACD指標形成死叉背離。若價格今日不能重回頸線上方或迎來進一步的下跌，目標：10600。

來源：CMC Markets（2月22日）

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標普500指數 SPX500 —— 日線圖

標普500指數在4150 – 4200附近遇到了明顯的阻力，價格在去年9月，12月以及今年的1，2月均未能突破。並在近幾個交易日跌破上升趨勢線，MACD指標呈現死叉背離。因此，價格或繼續呈現下跌趨勢。日內阻力：4050。

來源：CMC Markets（2月22日）

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