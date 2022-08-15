一周展望：美聯儲貨幣政策會議紀要，新西蘭央行料本周加息50bps，歐洲、英國7月通脹料續刷新高，騰訊，小米Q2財報

上 周回顧



中國7月M2貨幣供應同比錄得12%，超出市場預期的11.4%，前值為11.4%；M1貨幣供應同比錄得6.7%，超出市場預期的6%，前值為5.8%。

7月新增人民幣貸款超預期降至6790億元，市場預期為11000億元，前值為28063億元；7月社融規模超預期降至7561億元，市場預期為13000億元，前值為51733億元。

美國三大股指周五走高，納指漲1.75%，報13560.73點；標普500指數漲1.46%，報4278.46點；道指漲1.09%，報33751.6點。

歐股方面，歐洲斯托克50漲1.38%，報3806.6點；德國DAX40漲1.43%，報13884.59點；英國富時100漲0.88%，報7546.06點；法國CAC40漲1.16%，報6604.65點。

亞太方面，富時中國A50漲0.47%，報13709.5點；恒生指數漲0.44%，報20148點；澳洲200指數漲0.38%，報7077.5點；日經指數漲2.19%，報28764.72點。

美元指數周五漲0.54%，報105.56。澳元兌美元漲0.24%，報0.7123。歐元兌美元跌0.58%，報1.0261；英鎊兌美元跌0.54%，報1.2138。

現貨黃金漲0.7%，報1802.15美元/盎司。現貨白銀漲2.55%，報20.82美元/盎司。

國際兩油周五收跌，美國WTI原油跌2.32%，報92.65美元/桶；布倫特原油跌1.48%，報100.51美元/桶。

本周重要經濟事件和數據



美聯儲FOMC公布7月貨幣政策會議紀要—— 周四

周四北京時間2：00，美聯儲FOMC將公布7月貨幣政策會議紀要。投資者將密切關註在此會議紀要中對9月加息幅度的探討。由於上周公布的美國7月CPI、PPI皆超預期回落，美股反彈至3個月以來的高點。市場對美聯儲9月加息50bps的預期回升至55%，投資者仍不能完全忽視9月加息75bps的可能性，若在7月的會議紀要中透露加息75bps的一些信號，仍有可能對當前美股的反彈趨勢形成一定製約。9月加息預期仍需8月的失業和通脹數據引導，市場現階段或陷入盤整期

新西蘭央行利率決議—— 周三

周三北京時間10：00，新西蘭央行將公布8月利率決議，市場預期新西蘭央行將繼續加息50bps，將現金利率提高至3.00%，該位置為7年來的最高水平。新西蘭當前通脹水平為7.3%，為30多年來的最高水平。目前新西蘭通脹仍未出現明顯的拐點，促使央行維持激進加息的政策。根據路透社調查，預計新西蘭聯儲將在年底前將現金利率提高至3.5%。但新西蘭經濟指標的惡化或促使新西蘭央行有轉鴿的可能性，本土房地產市場價格指數連續5個月下跌，房地產市場的低迷會打擊市場信心，對經濟活力造成持續負面影響。

美國7月零售銷售月率 —— 周三

周三北京時間20：30將公布美國7月零售銷售數據，市場預期環比增長0.1%，相較於前值的1%有一定程度放緩。預期核心零售銷售為-0.1%，前值為1%，或成為去年12月以來首次負增長。反應美國經濟經濟活動明顯放緩，居民消費能力降低，也指向了通脹的見頂信號。

英國、歐元區7月CPI—— 周三、周四

周三北京時間14：00，英國將公布7月CPI數據，市場預期7月CPI同比上漲至9.9%，前值為9.4%。

周四北京時間17：00，歐元區將公布7月CPI數據，市場預期7月CPI將同比上漲8.9%，前值為8.6%，環比預期上漲0.5%，前值為0.1%。由於歐元區的天然氣供應量下降，7月天然氣期貨價格大幅度上漲，收復了6月所有跌幅。市場對歐元區的經濟前景仍保持悲觀態度。若CPI繼續走高或強化歐元區在9月會議加息50bps的預期。

澳聯儲貨幣政策會議紀要 —— 周二

周二北京時間9：30，澳聯儲將公布貨幣政策會議紀要。此前澳聯儲在8月利率會議加息50bps，將現金利率提高至1.85%，這是澳聯儲今年以來連續三次加息50bps。市場關註該會議紀要是否會對9月的加息做出指引。當前澳大利亞勞動力市場仍然保持強勁，但房地產市場仍保持低迷態勢，7月新房銷售大幅走軟，來到2021年9月以來低位。7月悉尼房價下跌創40年來最大跌幅，較1月峰值下跌5.2%，高於2008年金融危機開始時的3.9%。澳大利亞房價的快速下跌或引起澳聯儲的註意，有可能降低加息的速率，9月有可能調整加息幅度至25bps。但當前的高通脹和強勁的勞動力市場不具備政策轉向的條件。

日本7月CPI —— 周五

周五北京時間7：30，日本將公布7月通脹數據，市場預期7月全國CPI同比上漲至2.6%，前值為2.4%；核心CPI預期同比上漲至2.4%，前值為2.2%。盡管能源價格的下跌緩解了日本的進口成本，7月批發價格增速較上月有所放緩。但食品飲料價格7月繼續保持上漲態勢。日本通脹料將連續4個月高於央行的2%目標，市場或關註央行對通脹和匯率的看法，並尋找是否透露政策轉向的信號。

騰訊、網易、小米財報

周一：理想汽車（02015.HK）

周三：騰訊控股（00700.HK）

周四：網易（09999.HK）

周五：小米集團（01810.HK）

以下是具體經濟數據和事件：



周一：中國7月城鎮調查失業率

中國7月規模以上工業增加值年率

中國1-7月城鎮固定資產投資年率

中國7月社會消費品零售年率

周二：英國7月失業率

加拿大7月CPI

澳聯儲貨幣政策會議紀要

周三：新西蘭央行利率決議

英國7月CPI

美國7月零售銷售月率

騰訊2022年Q2財報

周四：澳大利亞7月季調後失業率

歐元區7月CPI

美聯儲FOMC公布7月貨幣政策會議紀要

網易2022年Q2財報

周五：日本7月CPI

小米集團2022年Q2財報



本周重要產品關註



道瓊斯工業指數 DJI —— 日線圖

來源：CMC Markets

上周由於通脹的超預期回落，市場對美聯儲在9月加息75bps的預期從70%下降至45%，美股呈現普漲行情。本周市場將關註貨幣政策會議紀要對加息75bps的引導，市場仍然面臨不確定性。

從趨勢上看，日線結構仍承壓與下行趨勢壓力。預計價格將挑戰今年5月高點34000附近，隨後承壓回落。

RSI指標呈現超買，意味著潛在的空頭修復行情。

歐元兌美元 EUR/USD—— 日線圖

來源：CMC Markets

歐元兌美元上周觸及我們在7月13日提到的目標價1.0365，在上周三、四挑戰該阻力失敗後，價格在周五迎來回落。目前仍呈現技術性的下跌趨勢。價格有再次回落的風險。下方支撐關註1.01附近，若跌破將再次試探1.0。當前歐元區通脹仍未有見頂跡象，歐元區經濟前景悲觀，這或將製約歐元的反彈。市場對歐元區在9月加息50bps充分消化，歐洲央行需表現出更加鷹派的指引來支撐歐元。價格若突破1.0365則空頭失效。

香港恒生指數 HSI —— 日線圖

來源：CMC Markets

恒指現階段仍處於築底階段，上周三呈現金針探底後，周四，周五連續兩日收陽，價格有企穩跡象，MACD指標有背離跡象。市場本周將關註港股權重騰訊、網易、小米等二季度財報的表現，市場預期其業務增速在二季度走軟，從股價近期走勢來看有提前消化之勢。市場或開始期待業務在三季度宏觀基本面改善下的彈性，或將帶動恒指再次反彈。預計價格再次挑戰22600附近。

白銀兌美元 XAG/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets

白銀上周在突破下行趨勢線後，價格經歷多次回調測試後再次上行，暫定為有效突破，價格或進一步向上延續。下一目標關註22。潛在風險：美聯儲貨幣政策紀要釋放鷹派信號。

澳元兌人民幣 AUD/CNH —— 日線圖

來源：CMC Markets

澳元兌人民幣近期強勢攀升至7月5日的目標4.8，目前4.8上方具有明顯的阻力，價格自去年7月以來始終處於該水平之下，若能突破該位置，價格或進一步向上延續至5.0。從目前來看，中國宏觀環境改善，房地產市場數據回暖但市場信心仍然不足，LPR利率仍有下調空間，中長端人民幣面臨貶值壓力，因此整體思路仍以逢低看多為主。澳聯儲目前在高通脹環境下不具備政策轉向條件，貨幣政策的分化使澳元兌人民幣保持強勢。短期需警惕回落風險，即澳聯儲為防止經濟衰退下調加息幅度，鷹派預期不足或製約澳元漲勢。



