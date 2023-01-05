美聯儲貨幣政策會議紀要：持續提高利率是合適的，不考慮2023年降息。美股、黃金走勢分析

美聯儲12月會議紀要呼應了鮑威爾在12月利率決議後的新聞發布會上關於政策前景的三條信息。首先，會議紀要指出，大多數與會者強調，在將政策轉向更嚴格的立場時，需要保持靈活性和可選性，委員會將繼續逐次會議做出決定，這讓美聯儲在未來會議上對加息規模保持開放的選擇。其次，沒有與會者預計2023年將進行降息。第三，會議紀要警告稱，金融環境毫無理由的寬鬆將使委員會恢復價格穩定的努力複雜化，但沒有對會議前出現的金融環境寬鬆表示擔憂。

儘管與會者對10月和11月的通脹數據走弱表示歡迎，但他們強調，需要看到更多的數據來證明通脹將持續回落至2%的目標，並再次將通脹形容為「高得不可接受」。 「許多」與會者承認新租賃租金的減速，而在11月的會議上只有「幾個」承認。這些與會者表示，這種減速只會滯後地影響官方住房指標。為了平衡這一溫和信號，與會者還指出，住房部分之外的服務業通脹仍處於高增速水平，這與名義工資增長密切相關，需要勞動力需求增長有所下降，才能恢復到與強制要求一致的水平。美聯儲工作人員繼續預測，通脹將在未來兩年顯著下降，並將在2025年恢復到接近2%的水平。

與會者表示，2023年經濟活動似乎可能以遠低於其趨勢增長率的速度增長，增長前景面臨的風險偏向下行。美聯儲工作人員對經濟增長的預測「不像上次會議上那麼弱」，因為最近的數據顯示，2022下半年的經濟增長強於此前預期，金融狀況變得不像此前假設的那麼嚴格。美聯儲略微下調了對未來幾年潛在產出的估計，以反映勞動參與率的預期路徑較低。

美聯儲的會議紀要反映出與會者希望向市場傳達放緩加息的信息，而不是抑制通脹的決心減弱，防止市場提前出現轉向的預期導致價格壓力的進一步上升。在美聯儲會議紀要公佈後，美國三大股指走勢出現短期反复的局面，但最終均收陽。道指漲0.4%，納指漲0.69%，標普500指數漲0.75%。

道瓊斯工業指數自12月15日跌破平台支撐33400後，在近兩週的交易日中維持盤整趨勢，曾多次試探該平台阻力均未成功突破企穩，意味著該位置具有較強的拋壓。結合美聯儲當前的政策傾向仍為鷹派，以及經濟衰退預期，道指在不突破該水平位的背景下或面臨進一步的下行壓力。

道瓊斯工業指數 DJI Cash—— 日線圖

來源：CMC Markets（1月5日）

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納斯達克指數近期在10700 – 11000區域小幅盤整，下方11700為去年10月以來的低點，並形成了多次價格。若價格失守該區域或打開進一步的下行空間。

納斯達克指數 NDAQ Cash —— 日線圖

來源：CMC Markets（1月5日）

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現貨黃金近期表現亮眼，昨日最高漲至1865水平，目前價格在1850-1860區域反復交投。我們曾在12月判斷金價在12-1月將保持強勢的趨勢

而從圖形結構來看，金價4小級別為震盪上行趨勢，價格觸及通道上軌阻力附近。而MACD、RSI指標出現背離，價格或有修復的需求。因此，在該水平投資者短期不宜追多，謹防價格的修復需要。

現貨黃金 XAU/USD —— 4小時圖

來源：CMC Markets（1月5日）

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