一周展望：美联储利率会议重磅来袭！美股作何表现？美国第四季度GDP、核心PCE；加拿大央行或本周加息；澳大利亚CPI；特斯拉、苹果、微软财报

上周五美股延续低迷走势，纳指暴跌2.72%，标普500指数跌2.27%，道指跌1.21%；其中纳指一周累计跌7.71%。奈飞上周暴跌约22%，这由于奈飞Q1新增用户数远低于市场预期，多家投行下调奈飞的目标价格，其中德意志银行将目标价从580美元下调至465美元；富国银行将目标价800美元下调至600美元；高盛将目标价从580美元下调至450美元。

今年的第一次美联储利率会议会给市场带来哪些影响？——周四

美联储将在周四北京时间凌晨3点举行利率会议，市场预期利率将维持0.25%不变。美联储主席鲍威尔也将召开货币政策新闻发布会。本次会议的焦点即为鲍威尔是否会向市场投放更具体的加息和缩表路径。如果美联储将在3月加息，那么这次的会议会向市场明确投放该信号。

值得注意的是，美股在上周的连续糟糕表现，是建立在美联储会在3月加息的预期表现，并且此前有多家投行认为美联储今年将加息4-5次。因此属于市场的提前买预期行为。因此，本周将会出现两种情况。第一，如若美联储在本周的利率会议上明确将在3月进行加息，那么将符合市场此前的预期，美股或将出现探底回升的V型走势。如若美联储没能投放明确信号，美股则大概率强势反弹。但投资者仍需留意，此次反弹或是行情的超跌修复，因此多为短期行情。

道琼斯指数录得7日连阴，但整体从日线级别仍在上升趋势支撑处。今日亚盘整体呈现温和反弹趋势，价格或有修复之势。因此在该趋势线上方或有支撑动能，投资者可关注34000附近支撑。

道琼斯指数 DJI —— 日线图

图片来源：CMC Markets

美国第四季度GDP、核心CPI —— 周四、周五

周四北京时间21：30，美国将公布第四季度实际GDP年化季率初值，市场预期值为5.4%，相比于第三季度的2%有明显增长，这体现出在去年的第四季度整体美国的经济摆脱了第三季度受Delta的影响，呈现复苏阶段。

GDP的数据一般分为初值、终值和修正值。因为GDP的数据统计工作非常大，没有办法在一段时间内进行完整的整理，但需要定期公布从而为政府的经济政策提供参考。在初值公布后，如果统计中间出现错误，会出现修正值，最后完整统计后会出现终值。

因此，相比于终值和修正值。初值是最重要的，因为政府会根据初步的统计状况大致制定合理的经济政策。通常情况下，初值和终值的差距并不会特别大，因此终值对市场的影响相对较小，因为滞后性较大。

图片来源：汤森路透

同一时间，美国将公布核心个人消费支出(PCE)物价指数的年化季率初值，根据路透预期，第四季度的核心PCE将录得4.9%，相比于第三季度4.5%仍有增长。这也反映出在第四季度由于能源价格的飙升使通胀继续维持高位。

图片来源：汤森路透

周五北京时间21：30，美国将公布12月核心PCE指数年率和月率，市场预期12月的核心PCE将同比增长4.8%，前值为4.7%；环比录得0.5%，与11月持平。

如若第四季度的GDP数据表现良好，这也会对美股起到提振的作用，并且该数据是在利率会议之后，市场整体风险事件已经落地，反弹概率较大。

加拿大利率会议——周三

周三北京时间23：00，加拿大央行将公布利率决议。由于加拿大的12月通胀数据录得4.8%，达到30年来新高，因此多家投行认为本周的利率会议加拿大央行将加息25个基点，这包括丰业银行，道明证券。蒙特利尔银行将加拿大央行首次加息的预期从4月提前至3月。市场预期此次会议加息25个基点的概率为70%-75%。

美元兑加拿大元在上周探底1.2465后反弹逾百点，本周如果加拿大央行进行加息，那么美加或短线仍面临下挫的风险，投资者可关注1.2465支撑，第二支撑位1.238。如若加拿大央行未能加息，美加或强势反弹。上方阻力：1.26

美元兑加拿大元 USD/CAD —— 日线图

图片来源：CMC Markets

澳大利亚第四季度CPI年率 —— 周二

周二北京时间8：30，澳大利亚将公布第四季度的CPI年率，市场预期为3.2%，前值为3%。在1月20日公布的澳大利亚就业数据显示，12月失业率下降至4.2%，好于预期的4.2%，前值为4.6%。结合预期走强的CPI数据，澳联储或将在2月1日的会议上停止每周40亿澳元的债券购买计划，因此这也会给澳元带来支撑。

4小时结构上看，澳元兑美元在0.717附近获得支撑，这个位置也是之前多次提到的多空分界处，如若该位置能够企稳反弹，澳美需要突破0.72这一整数区域，才能迎来进一步的反弹。目标价格：0.7273。

澳元兑美元 AUD/USD —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

特斯拉、苹果、微软等财报

周二：盘前：强生（JNJ）；盘后：微软（MSFT），德州仪器（TXN）

周三：盘前：波音（BA）；盘后：特斯拉（TSLA），英特尔（INTC）

周四：盘后：苹果（AAPL），Robinhood（HOOD），Visa（V）



