一週展望：美聯儲利率決議來襲！股指本周是否有轉機？黃金沖擊2000？

上週主要產品漲跌幅

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本週重要經濟事件和數據

英國2月CPI —— 週三

英國 1 月份通脹連續第三個月下降，總體CPI從 12 月份的 10.5% 降至 10.1%。能源和燃料價格下跌使通脹緩和，2 月的通脹可能會進一步緩解。剔除食品和能源價格的核心CPI從 12 月份的 6.3% 降至 1 月份的 5.8%。對於 2 月份，市場預期總體CPI同比增幅降至 9.8%，預期核心CPI同比增幅將放緩至 5.7%。

儘管通脹放緩是一個可喜的發展，但食品價格在截至 1 月份的一年中上漲了 16.7%。此外，歷史證據表明，英國的通貨膨脹往往會迅速上升並緩慢下降。隨著收入的增加，通脹可能會在一段時間內保持粘性。英國目前的通脹率是英國央行 2% 的目標水平的五倍，顯然還有很長的路要走。

美聯儲利率決議 —— 週四

在矽谷銀行和其他地區銀行出現暴雷之前，美聯儲面臨著加息 25 或 50 個基點的艱難抉擇。不過現在，美國銀行股的拋售和過去幾天的波動似乎已經超過了對通脹和 2 月份強勁就業報告的擔憂。這也讓市場再度預期美聯儲或將在3月的會議中加息25個基點。

市場關注的焦點將集中在美聯儲的點陣圖預測上，即利率的峰值預測，以及今年可能加息多少次的問題。對於美聯儲主席鮑威爾來說，管理市場預期和傳達近期事件如何影響美聯儲的利率決定至關重要。

鮑威爾必須在控制價格增長和安撫金融系統之間找到一個中間立場，因此加息25個基點是大概率事件。明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利曾表示，5.4% 的最終利率是他的基本假設，市場預期在本月早些時候曾短暫升至該水平，但隨後下滑。通脹正在緩和，但核心價格仍然堅挺。如果消費者價格增長保持粘性，那麼短期內降息的可能性很小，因為美聯儲正在努力將通脹率降至 2% 。

英國央行利率決議 —— 週四

矽谷銀行破產的影響使市場對英國央行終端利率的預期從 4.8% 降至 4.25%，而當前水平是4%。對銀行業穩定性的擔憂可能會抑制央行進一步加息。上週，英國央行行長貝利表示尚未做出任何決定，為該行在接下來的政策路徑提供了一些迴旋餘地，不過他隨後承認可能需要進一步加息。然而，他關於經濟發展符合預期的評論引起了市場的注意。幾個月前，央行的觀點是英國經濟將陷入長達五個季度的衰退，但現在他說該國可能避免衰退。

英國央行貨幣政策委員會的成員之間仍然存在分歧。 Silvana Tenreyro 和 Swati Dhingra 反對進一步加息，即使總體 CPI 為 10.1%，核心CPI為 5.8%，而鷹派的成員 Catherine Mann 堅持認為，鑑於持續的高通脹，央行有必要進一步加息，儘管最近發生的事件可能緩和了她的觀點。 Mann曾表示，利率需要保持更長的時間才能使通脹回到目標水平，尤其是考慮到英國過去通脹的粘性。這種現象主要是由於英鎊走弱導致的，這往往會為價格提供支撐。

市場預計英國央行將加息 25 個基點，利率峰值可能會保持在 4.25%，因為央行可能會尋求解決市場緊張情緒。 SVB 倒閉導致的近期波動產生了波及歐洲的連鎖反應，瑞士信貸不得不從瑞士中央銀行獲得緊急資金。英國央行的決策很可能伴隨著委員會成員的意見分歧，一旦出現這種情況，英鎊可能會走低。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：中國3月一年期與五年期LPR

德國2月PPI

週二：加拿大2月CPI

澳聯儲3月貨幣政策會議紀要

週三：英國2月CPI

週四：美聯儲利率決議

英國央行利率決議

瑞士央行利率決議

週五：日本2月CPI

歐元區3月製造業與服務業PMI初值

德國3月製造業與服務業PMI初值

法國3月製造業與服務業PMI初值

美國3月Markit製造業與服務業PMI初值

本週重要產品關注

道瓊斯工業指數 DJI Cash—— 日線圖

來源：CMC Markets（3月19日）

上周道指在美聯儲和財政部的一系列兜底措施下並沒有呈現進一步下跌，加息預期從50個基點下降至25個基點。雖然週五指數因第一共和銀行大幅度下跌促使銀行板塊下跌而受到拖累，但並沒有進一步創新低。本周美聯儲或加息25個基點，在加息落地後或給市場帶來一定的反彈。第一目標32700，若形成突破或進一步挑戰33000。

現貨黃金 XAU/USD —— 4小時圖

來源：CMC Markets（3月19日）

現貨黃金上週五爆漲逾60美金，單週創兩年以來最大漲幅。我們通過觀察近兩週股指和黃金的走勢可以發現，兩者呈現明顯的反向關係，即價格走勢均為情緒推動。恐慌情緒促使股指下跌，避險情緒促使黃金上漲。然而，銀行業的動盪是否會釀成持續性的恐慌不能妄下論斷。從黃金過去一周的走勢來看，價格漲幅過快且陷入極度超買。不排除本週進一步衝擊2000上方的可能，但需防止市場的誘多。

西德克薩斯原油 Crude Oil WTI —— 日線圖

WTI原油因恐慌情緒破位下跌至65附近，在過去的三個交易日價格並未出現進一步的連續下跌。接下來的操作邏輯與前文相似，若在接下來兩周銀行業形勢出現穩定或使市場風險情緒回暖。而產油國接下來或出現減產舉措，這將促使油價或在該區域附近形成一定的反彈。目標：72，80。

澳元兌美元 AUD/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（3月19日）

澳元兌美元在0.656附近獲得支撐，在近期美聯儲加息預期放緩的情況下，美元指數再次走軟促使澳元反彈，並突破了下降趨勢線。 MACD指標有形成金叉跡象，價格或進一步延續反彈架勢並挑戰第一阻力位0.678，若形成突破或進一步反彈至0.69。



