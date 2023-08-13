一週展望：美聯儲貨幣政策會議紀要，美國、中國7月零售數據

上週主要產品漲跌幅

來源：CMC Markets

本週重要經濟事件和數據

中國7月社會零售銷售—— 週二

在經歷了今年的強勁開局之後，中國零售銷售在第二季度陷入疲軟。 5月份的數據同比增長了 12.7%，而 6 月份的數據同比增長放緩至 3.1%。隨著第三季度的開始，市場預期 7月社會零售銷售同比增長4.25%，出現小幅改善，但很明顯需求仍然疲軟。最近的通脹和金融數據均陷入較大收縮， 7 月份 CPI 則滑入通貨緊縮區間，同比下跌 0.3%。 7月新增社融和人民幣貸款均遠低於預期，較上月錄得大幅度收縮，分別為5282億元和3459億元，前值為42200億元和30500億元。

美國7月零售銷售 —— 週二

美國6月零售銷售環比增長降至0.2%，為連續三個月增速放緩，該數據也支撐了美聯儲可能只需要在下半年加息一次的預期，即7月加息25個基點後再9月可以考慮暫停或結束加息。然而，隨著季節性需求的複蘇，消費市場似乎在7月迎來反彈，進出口預期將迎來反彈，市場預期7月進口價格指數環比增長0.2%，前值為-0.2%。出口價格指數環比預期為0.2%，前值為-0.9%。市場預期7月零售環比增長0.4%。

英國7月CPI —— 週三

英國央行是否在9月加息很大程度上取決於本週三公佈的 7 月CPI 數據以及將於 9 月份會議之前發布的 8 月CPI數據。鑑於當前的通脹水平，即使暫停加息也不意味著英國央行應該開始考慮降息。然而，6 月份通脹率從5 月份的8.7% 急劇下降至7.9%，這確實給英國央行帶來了希望，即隨著能源價格上限下調納入總體數據，我們可能會看到7 月份的通脹率進一步下降。市場預計 7 月份總體CPI將降至 6.7%，而核心CPI預計將保持在 6.8% 的粘性水平。

美聯儲貨幣政策會議紀要 —— 週四

美聯儲主席鮑威爾在7月的會議上重申了 6 月份的言論，即可能需要進一步加息，儘管他也堅稱美聯儲的決定仍將依賴於數據。聲明重申，通脹仍處於高位，委員會高度關注物價可能居高不下的風險。而從目前的數據來看，勞動力市場數據喜憂參半，新增就業人數降低，但失業率出現下降，並且薪資增速保持穩定。通脹方面，7月總體CPI因能源價格上漲出現反彈，核心CPI小幅放緩但仍保持著粘性。或許7月的數據並不足以對9月的政策產生根本性的指引，目前利率期貨市場對9月會議的預期沒有太大改變。幾位FOMC政策制定者最近的評論似乎表明，委員會內部對於是否進一步收緊政策或暫停加息產生了分歧。例如美聯儲理事鮑曼這樣的鷹派繼續主張美聯儲需要採取更多行動。相比之下，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克認為美聯儲需要暫停。

以下是具體經濟數據和事件：

週二：中國7月社會消費品零售

中國7月規模以上工業增加值

英國7月失業率

美國7月零售銷售



週三：新西蘭聯儲利率決議

美國7月工業產出

京東、騰訊Q2財報



週四：澳大利亞7月失業率

美國8月費城聯儲製造業指數



週五：日本7月CPI

歐元區7月CPI終值

本週重要產品關注

納斯達克100指數 （NDAQ 100 Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月13日）

納斯達克100指數上周延續下跌，價格延5日均線向下。但目前在60日均線附近獲得支撐，並且價格趨近於上行通道的下軌支撐區域附近。短期來看，若價格跌破60日或進一步向下試探支撐14700附近。

道瓊斯工業指數 （DJI Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月13日）

道指1小時級別在35000附近獲得支撐，日線級別仍穩定在30日均線之上，目前短期觀點為高位震盪，可以35000為防守進行逢低看多。上方目標：35600。

西德克薩斯原油（Crude Oil WTI – Sep 2023） —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月13日）

WTI原油上週走勢較為反复，但目前日線級別仍處於上行趨勢線之中，當前的思路仍以逢低看多為主，下方支撐：82。

香港恆生指數（HSI Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月13日）



上週受地產股拖累，恆生指數震盪走弱，但日線結構來看仍處於震盪區間之中。當前策略可以進行高拋低吸，下方支撐關注18500。



