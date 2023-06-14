美國5月通脹降至4%，美聯儲暫停加息或已成定局

週二，美國5月總體CPI 同比降至 4% ，環比降至1%，核心CPI同比降至5.3%。在數據公佈後，CME的FED Watch顯示美聯儲今晚加息的可能性僅為 3.5%，低於週一的 20% 左右。而市場仍預計7 月加息的可能性約為 64%。

美聯儲在5月的會議上放棄了 “預計會進一步收緊政策”的措辭。取而代之的是，美聯儲將密切監測即將公佈的數據，以評估“進一步緊縮政策的適當程度”。他表示，加息的滯後影響和區域銀行的存款外流都表明經濟正在走軟。

到目前為止，經濟數據喜憂參半。勞動力市場沒有明顯降溫，但一些數據開始走軟，例如工業產出連續下降、製造業走軟和銀行貸款下降。

德意志銀行的經濟學家預計，即使6月暫停加息意味著加息週期可能即將結束，但預計在政策聲明中會做出一些強硬的調整，以指出‘即將召開的會議’進一步收緊政策的可能性。

暫停加息預期的升溫促使標普500 指數和納斯達克綜指周二觸及 14 個月以來的最高收盤價，美國科技巨頭昨日仍舊收紅，其中特斯拉漲3.55%，連續13日上漲；英偉達漲3.9%，市值再度回到萬億美元，英特爾漲2.54%，此前有報導稱該公司正在與軟銀集團旗下子公司 Arm 進行談判，以成為其首次公開募股的主要投資者。而AMD在更新其人工智能戰略後未能吸引到投資者，股價下跌3.61%。

投資者需要關注的是，在今晚暫停加息落地後，是否會存在短期的利好出盡所帶來的獲利盤，以及美聯儲主席鮑威爾是否會帶來更強硬的措辭，和上調利率峰值的點陣圖預測。

納指100期貨自今年1月以來上漲超4000點，漲幅達近40%；期間只在3月中由於美地區銀行業危機爆發經歷了短暫調整。在3月中旬在穩固的經濟基本面和ai概念的火熱驅動下開始持續上漲3000點，期間沒有任何調整。美聯儲今晚的會議是否會成為一個階段性的轉折點，值得期待。



