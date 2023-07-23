一週展望：美聯儲的最後一次加息？微軟、谷歌、Meta財報！

上週主要產品漲跌幅

來源：CMC Markets

本週重要經濟事件和數據

微軟、谷歌、Meta財報 —— 週二、週三（盤後）

微軟

微軟在上個季度的營收為 529 億美元，高於預期的 510 億美元，其中商業雲營收為 285 億美元。 EPS為 2.45 美元，高於預期的2.22美元。大多數業務領域都超出了預期：智能雲收入達到 221 億美元，增長 16%，訂閱產品收入增長 11%，達到 175 億美元。個人計算收入是唯一下降的領域，下降 9% 至 133 億美元。在該細分市場中，來自 Windows OEM 的收入下降了 28%，來自設備的收入下降了 30%，這表明由於成本壓力的影響，消費者和企業在新硬件上的支出減少。從總體的結果來看，在線業務似乎不會放緩，至少目前如此。市場預計23財年第四季度收入為 554.56 億美元，EPS為2.55 美元。

谷歌

受雲服務需求增加的推動，谷歌公佈了穩健的第一季度業績。總收入為 698 億美元，EPS為 1.17 美元，較去年同期略有下降，但高於預期的 1.06 美元。

雲服務收入增至 74.5 億美元，有助於抵消廣告和 YouTube 收入的小幅下降。 YouTube 收入下降 2.6% 至 66.9 億美元，廣告收入為 545.5 億美元。該公司宣布計劃回購 700 億美元的自有股票，並透露在今年早些時候解僱 12,000 名員工後，將支付 20 億美元的遣散費。裁員導致該公司花費了 5.64 億美元用於減少辦公空間。市場預期23財年第二季度營收為727.88億美元，EPS為1.34美元。

Meta

Meta的股價在 2022 年下跌近三分之二後，今年大幅度反彈，迄今為止股價上漲了 144.5%。 4 月底發布的第一季度業績在第二季度樂觀指引的幫助下推動了該股的強勁上漲。

第一季度收入同比增長 3%，達到 281 億美元，遠超預期的 267.6 億美元。 EPS雖大幅度下降至2.64 美元，但遠高於預期的1.96美元。成本和支出增長 10%，達到 214 億美元。該公司將第二季度營收指引上調至 295 億美元至 320 億美元之間，全年運營支出預計在 860 億美元至 900 億美元之間，其中包括 30 億至 50 億美元的重組成本。市場預計23財年第二季度營收為311億美元，EPS預計為 2.90 美元。

Meta 的 元宇宙部門在第一季度繼續虧損，達到近 40 億美元，收入減半至 3.39 億美元。 Twitter 的競爭對手 Threads 的推出吸引了各大媒體的關注，並在增加了數百萬用戶後幫助推高了股價。然而，到目前為止，幾乎沒有跡象表明它可以將流量從 Twitter 上持續的轉移出去。



美聯儲利率決議 —— 週四

市場普遍預期美聯儲將在7月的會議上繼續加息至25個基點，聯邦基金利率將上升至5.25% - 5.5%。 CME的FedWatch預測利率上升 25 個基點的可能性為 99.8%。

此次加息可能是美聯儲2023年的最後一次加息。但美聯儲可能並不會在此次會議上發出加息結束的信號，並可能聲稱若價格壓力在下半年上升，不排除進一步上調利率的可能，但鑑於通脹已經大幅度緩和，現在的利率或是足夠具有限制性的。

美聯儲仍將熱衷於管理預期並防止市場迅速消化降息的影響，造成股市和匯市的劇烈波動。就目前情況而言，市場或已經開始消化這將是當前加息週期中的最後一次加息，因為我們看到美元曾在過去的兩週跌破100。下一次美聯儲會議要等到 9 月 19 日至 20 日，這意味著我們仍將看到兩份通脹和就業報告。

美國第二季度GDP初值 —— 週四

儘管在過去的 12 個月利率大幅上升，但美國經濟今年仍保持彈性。該國勞動力市場保持著充足的韌性。通脹在今年不斷放緩，能源價格不斷下行，消費者信心得以恢復。第一季度個人消費出現反彈，增長 4.2%。

一季度的房市回暖和消費支出的反彈推動第一季度GDP增速從1.2%上調至2%，現在的問題是，這種反彈的勢頭是否能夠延續。我們看到了5月的數據開始出現再次放緩的跡象，房市和個人支出均有所下滑，並且製造業已經連續9個月萎縮。市場預期第二季度GDP將增長1.8%。

歐洲央行利率決議 —— 週四

如果美聯儲加息週期接近尾聲，歐洲央行採取更積極措施對抗通脹的壓力可能會減弱。我們已經看到歐元兌美元大幅升值，這有助於緩解物價壓力。此外，德國和意大利的工廠出廠價格幾個月來一直直線下降。儘管核心CPI仍保持著粘性並接近歷史高位，但重要的是，歐洲央行今年已將利率從 2% 提高至 4%，利率的限制性作用或將在下半年逐步顯現出來。

市場預計週四將再次上漲 25 個基點。然而，今年年初歐洲管委普遍存在的更激進加息的共識已經開始瓦解。希臘央行行長和意大利央行行長均強烈反對採取更激進的行動，他們對歐洲央行最近的加息表示批評。

以下是具體經濟數據和事件：



週一：歐元區7月製造業PMI初值

美國7月Markit製造業與服務業PMI初值



週二：美國5月FHFA房價指數

美國7月里奇蒙德聯儲製造業指數

微軟、谷歌財報（盤後）



週三：澳大利亞第二季度CPI

澳大利亞6月CPI

Meta財報（盤後）



週四：美聯儲利率決議

歐洲央行利率決議

美國第二季度GDP初值



週五：日本央行利率決議

美國6月PCE

美國6月個人支出



本週重要產品關注

納斯達克100指數 （NDAQ 100 Cash） —— 週線圖

來源：CMC Markets（7月23日）

納斯達克100指數上周繼續刷新2022年1月以來的新高，但由於特斯拉和奈飛的財報表現不及預期，以及納指100在面臨即將調權的情況下，七巨頭均出現不同程度的拋售，納指100週線收陰。從圖形結構上看，納指100繼續延上行通道運行，但在通道上軌遭到明顯阻力。考慮到本周有更多的科技巨頭財報和美聯儲利率會議帶來的不確定性，投資者因謹防市場的進一步調整。下方支撐可參考14700附近。

現貨黃金 (XAU/USD Cash) —— 日線圖

來源：CMC Markets（7月23日）

由於市場在過去的兩週消化美聯儲將在9月結束加息，美元指數在過去的兩週走弱，促使黃金一度反彈至1980上方。從圖形結構上看，黃金在該處面臨較大的阻力。美元指數近期重新反彈至100上方，考慮到現階段鮑威爾或不會立刻宣布將在9月結束加息，美元的趨勢或將一波三折，但預計整體將是震盪向下，因此黃金現階段或將進入盤整，整體思路以逢低看多為主。下方支撐：1945，1930。



微軟（MSFT） —— 日線圖

來源：CMC Markets（7月23日）

微軟股價在上週二放量上漲進一步刷新歷史新高後，在後面的三個交易日連續下跌，其中周五再次出現放量下跌，但尾盤出現一定的反彈。目前價格在30日均線附近或有支撐，投資者需關注本週能否守住該點位，若財報表現超預期不排除再次出現向上反彈至次高點附近。反之，價格或進一步下跌至60日均線支撐325附近。



Meta —— 日線圖

來源：CMC Markets（7月23日）

Meta的股價今年持續呈現45度角拉升狀態，在上週的最後兩個交易日連續下跌，回吐了自7月11日以來的所有漲幅。週五出現放量，但守住了30日均線支撐。本週需關注價格能否在此處止跌並反彈，若失守或迎來相當程度的調整。 MACD指標再次出現高位死叉。



谷歌A —— 週線圖

來源：CMC Markets（7月23日）

谷歌的股價在上週衝高回落。從周線級別來看，126為價格的多空分水嶺，目前該處有著明顯的拋壓。週線級別MACD有拐頭之勢，本週需警惕可能出現的進一步回落風險。



