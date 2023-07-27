鮑威爾發言唱鷹，道指13日連漲，Meta業績超預期盤後漲近7%。

正如市場所預期的那樣，美聯儲在7月的會議上加息 25 個基點，但拒絕就 9 月會議的意圖提供任何明確信號。鮑威爾表示，FOMC並未做出每隔一次會議加息的決定，而是將逐次會議進行。



FOMC 將其聲明中對經濟增長速度的描述從“溫和”升級為“適度”，承認 2023 年上半年經濟重新加速，鮑威爾表示，隨著時間的推移，更強勁的增長可能會導致更高的通脹，這將導致通脹上升，這需要貨幣政策做出適當的反應。但他同時表示，聯邦公開市場委員會希望經濟增長在溫和或溫和的水平上運行，這意味著近期的經濟回升不是問題。



鮑威爾並不擔心銀行信貸緊縮，鮑威爾指出，銀行貸款季度環比穩定，同比大幅增長，他強調3月地區銀行業的風波已經穩定下來。他還表示，將於下週發布的高級貸款官員意見調查將顯示貸款標準仍然緊張，並且已經進一步收緊，但與預期基本一致。



其次，鮑威爾指出，美聯儲工作人員不再預測經濟衰退，但仍預計今年晚些時候經濟增長將明顯放緩。



第三，鮑威爾表示，即使未來FOMC開始下調利率，繼續QT也不會自相矛盾，因為這兩種行為都是正常化的形式。



雖然鮑威爾暗示未來仍有加息的可能性，但利率期貨市場仍暗示美聯儲在年內剩餘時間加息的概率僅為三分之一。在8月的傑克遜霍爾央行會議前我們仍能看到7月的就業和通脹數據，鮑威爾並不急於在此刻發表明確的信號。



由於鮑威爾未發出任何鴿派的言論，對經濟的樂觀預期促使美國三大股指迅速拉升，道瓊斯指數繼續小幅收漲0.23%，錄得13日連漲，創1987年以來最長連漲記錄。今日亞盤開盤，道瓊斯期指仍呈現上升態勢，上方關注阻力35850附近。





道瓊斯工業指數 （DJI Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（7月27日）

相比之下，納指表現相對較弱，收跌0.12%，但盤後由於Meta的二季度業績超預期，盤後大漲6.89%。截至 6 月份的季度收入增長至 320 億美元，而分析師平均預期為 311.2 億美元，這是 Meta 自 2021 年以來收入最高的季度，部分原因是該公司的短視頻產品 Reels 的收入大幅增長。



Meta 最近與微軟合作推出了新版本的開源 AI 大語言模型 Llama。但該公司最引人注目的發布是 Threads，它是 Twitter 的競爭對手，很快就擁有了超過 1 億的訂閱者。目前市場對該增長趨勢能否保持仍有疑問。



然而，該公司的元宇宙部門的運營虧損激增至 37 億美元，Meta 預計這些虧損將繼續增長。



Meta的盤後拉漲促使納指100期貨在早間開盤後跳空高開，投資者需關注價格能否突破15660實現反包。若成功突破1小時級別盤整不排除再次挑戰7月20日前高的可能性。

納斯達克100 (NDAQ Cash) —— 1小時圖

來源：CMC Markets（7月27日）



