一週展望：美聯儲11月利率會議來襲，最後一次加息75點子？美國9月非農就業數據，英國、澳洲央行利率決議

上週主要產品走勢

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本週重要經濟事件和數據

美聯儲利率決議 —— 週四

週四北京時間凌晨2點將公佈美聯儲11月利率決議，市場預期美聯儲將加息75點子，聯邦基金利率將上升至3.75%-4%。此前，一些美聯儲官員對當前加息週期的節奏感到不安，但除了美聯儲副主席布雷納德之外，幾乎沒有美聯儲官員公開表態。投資者將觀察美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上是否發言如9月般的那樣強硬，或釋放一些放緩加息的信號。

然而，從當前的數據來看，由於美聯儲在此次會議無法得到有利的數據來證明通脹已經明顯放緩，上週五的9月核心PCE數據同比上漲5.1%，雖然低於預期的5.2%，但高於前值的4.9%。美國10月的就業報告將於週五發布，而10月通脹數據將在11月10日公佈，因此鮑威爾的發言可能仍舊保守，強調放緩加息的前提條件需要看到足夠多的數據，防止市場過早預期政策轉向帶來價格上漲的風險。

英國央行利率決議 —— 週四

因英國政壇經歷了數週的動盪使英鎊走弱，對英國通脹產生了負面影響，英鎊兌美元的下跌提高了進口成本。這種不穩定性導致穆迪和惠譽等評級機構下調了英國的經濟前景和信用評級。

隨著新首相蘇納客的上台，市場已經恢復了一些穩定，現在最大的問題是英國央行加息50還是75點子。市場預期英國央行將在本週加息75點子，將利率提高至3%，但在財政政策將大幅收緊的情況下，由於擔心對需求的影響，英國央行在貨幣政策上持續採取更激進措施的空間有限。蘇納客領導的新政府決定取消特拉斯提出的許多減稅措施，這意味著任何衰退都可能會持續很長時間，這將進一步給英鎊帶來壓力。

澳聯儲利率決議 —— 週二

週二北京時間11：30，澳聯儲將公佈11月利率決議。儘管澳洲的通脹高企，但市場預期澳聯儲可能在本週的利率會議上加息25點子。根據路透社的調查顯示，近90%的受訪者（28/32）認為澳聯儲將基準現金利率上調25點子至2.85%，其他4人認為將加息50點子。 ANZ、CBA和NAB預計澳聯儲週二將加息25點子，Westpac預計將加息50點子。

大多數人認為即使通脹高企，但由於澳洲的房地產市場處在不穩定的狀態，澳聯儲需要考慮激進的緊縮措施會帶來經濟更大的衝擊，但這也有可能讓市場認為澳聯儲在抑制通脹的態度上不夠堅定。澳聯儲需要考慮的是，如果美聯儲在本週加息75點子，這將導致澳美利差進一步擴大的風險，引發澳元的再度貶值。

美國9月非農數據 —— 週五

美國9月份的就業數據表現強勁，非農新增就業26.3萬，略高於經濟學家預期的25萬個，但低於8月份新增的31.5萬個。與此同時，失業率下降到3.5%，主要是因為勞動力參與率下降，從62.4%下降到62.3%。 9月份的就業報告還顯示，工資同比增長5%，為今年最低增幅。

市場預期美國10月份非農新增就業人數將放緩至20萬，這將是今年以來的最低水平。預計失業率將回升至3.6%。

歐元區10月CPI 、第三季度GDP—— 週一

週一北京時間18：00將發佈歐元區10月通脹和第三季度GDP數據，市場預期10月CPI初值同比上漲至10.2%，前值為10%。除去食品和能源的核心CPI初值預期將放緩至6%，前值為6.1%。

由於高昂的食品和能源價格，市場預期第三季度GDP同比下降至2.1%，前值為4%，季環比預期為0.2%，前值為0.7%。

歐洲央行央行管委諾特表明，歐洲央行下次加息的幅度可能為50或75點子，從2023年初開始，實行進一步的利率舉措的可能會變小，歐元區經濟衰退的可能性越來越大。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：中國10月官方製造業PMI

歐元區10月CPI

歐元區第三季度GDP

週二：中國10月財新製造業PMI

澳聯儲利率決議

英國10月製造業PMI

美國10月ISM製造業PMI

週三：美國10月ADP就業人數

日本央行9月貨幣政策會議紀要

週四：美聯儲利率決議

美聯儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發布會

英國央行利率決議

英國央行行長貝利召開貨幣政策新聞發布會

美國10月ISM非製造業PMI

歐洲央行行長拉加德發表講話

週五：美國10月季調後非農新增就業人口

美國10月失業率

澳聯儲發布貨幣政策聲明

本週重要產品關注

標普500指數 SPX500 —— 日線圖

來源：CMC Markets（10月30日）

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標普500指數低開高走，站上3900上方，從目前的趨勢上看，價格進一步延續反彈概率較大。本週美聯儲加息75點子已被充分消化，此輪反彈主要為市場預期美聯儲將在12月放緩加息幅度，因此，需額外關注鮑威爾是否在新聞發布會上透露這一信號。

從指標上看，MACD指標呈現明顯底背離金叉信號，RSI指標位於多頭區間，暫未觸及超買區域，因此現階段仍以逢低看好的策略為主。上方目標：4150。

現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（10月30日）

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現貨黃金上週在前四個交易日整體維持震盪向上反彈的趨勢，最高觸及1675，並未觸及關鍵的阻力1680，然而週五轉跌，回吐幾乎所有反彈。從目前的趨勢上看，價格仍處於下跌趨勢中，因此思路上仍以逢高看淡為主。下方支撐關注1615-1617。若失守該區域價格恐進一步下探1600附近。

澳元兌美元AUD/USD—— 日線圖

來源：CMC Markets（10月30日）

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澳元兌美元在上週前三個交易日呈現反彈趨勢，最高觸及0.6522。然而因美元企穩反彈價格自週四開始轉跌。從趨勢上看，澳元屬於超跌後的短期反彈，整體仍處於下跌趨勢中。本週若澳聯儲維持加息25點子，或被解讀為鴿派，並且美聯儲若加息75點子將促使澳元面臨進一步沽壓。

西德克薩斯原油 Crude Oil WTI —— 日線圖

來源：CMC Markets（10月30日）

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WTI原油上週呈現震盪反彈趨勢，但從日線結構上仍處於下跌趨勢中，因此在不突破90，90.7的關鍵阻力的情況下仍以逢高看淡為主。

本週的一個利淡數據為美國失業率，若失業率呈現反彈或促使市場預期需求放緩，對油價形成沽壓。

澳洲200指數 S&P/ASX 200

來源：CMC Markets（10月30日）

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澳洲200指數自9月底以來整體呈現向上反彈趨勢，較低點已反彈約4.2%。本週澳聯儲若加息25點子或被市場解讀為鴿派，促使澳洲200指數的進一步反彈。但從整體的結構上看，澳洲200指數處於震盪下行結構中。因此需關注上方的關鍵阻力6900，6950。若不能突破該兩個位置價格可能再次回落進入新一輪下跌趨勢。



