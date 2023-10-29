一週展望：美聯儲利率決議、蘋果Q4財報

本週重要經濟事件和數據

日本央行利率決議 —— 週二

過去幾天，關於日本央行是否可能調整當前貨幣政策的猜測很多。 然而，即使美元兑日元 觸及150 關口，也幾乎沒有跡象表明日本央行正在考慮做出改變，因為一些核心通脹指標有所放緩。 市場關注政策制定者是否在此次會議上對收益率曲線控制政策進行適度調整，以防止日元的進一步貶值，目前日本10年期國債收益率已觸及0.85%，遠高於0.5%的上限。

美聯儲利率決議 —— 週四

市場預期美聯儲將在本週四再次暫停利率。美聯儲主席鮑威爾在緘默期前表示，當前通脹水平仍然過高，地緣政治構成高度風險，當前應該謹慎行事。而經濟強勁的額外證據可能仍然支持進一步加息。考慮到美聯儲最關注的核心PCE數據出現上行，美聯儲主席鮑威爾可能不會在下週的利率會議上修改措辭。而鷹派的言論和強勁的數據支持美國長期債券收益率持續走高，10年期國債收益率突破5%，使股市承壓。CME的FED Watch預期美聯儲在11月暫停加息的概率高達99%，12月暫停加息的概率僅20%。

英國央行利率決議 —— 週四

市場預期英國央行將維持利率水平不變，這可能是繼9月之後的連續第二次暫停加息。 英國央行在上次會議上連續加息 14 次後，由於目前進一步加息的門檻很高，政策制定者已轉向與美聯儲類似的“長期加息”的説法。如果通脹如預期在 10 月份進一步下降，那麼進一步加息的前景可能會減弱。 至關重要的是，十月份能源價格上限再次下調，因此僅從年度比較來看，通脹應該會大幅下降。 工資增長粘性可能是央行擔憂的問題，但即便如此，人們仍感覺高峯可能已經過去。 截至 8 月份的三個月內，不包括獎金的平均收入增長了 7.8%，低於前三個月 7.9% 的歷史新高。 因此，政策制定者應該有足夠的證據來以多數投票維持利率不變，而九月份投票支持加息的四位鷹派中或許有一兩位繼續支持加息。

蘋果2023財年Q4財報 —— 週四

自從夏季創下歷史新高突破 3 萬億美元市值以來，蘋果股價距高點已回落15%。自從蘋果公司在秋季產品發佈會上宣佈發佈新款 iPhone 15 以來，由於缺乏創新以及部分設備出現品控問題，以及華為新5G手機的出現，使市場對蘋果在中國市場的未來感到擔憂。第三季度數據的另一個顯着特點是，美國和日本對 iPhone 的需求下降，而庫存水平卻上升了 49%。 考慮到九月將推出新產品和升級，這也許並不令人意外。 第三季度收入為 818 億美元，低於去年同期水平，高於預期。 iPhone 收入下降至 396.7 億美元，而 iPad 收入也令人失望，為 57.9 億美元。 可穿戴設備也低於 82.8 億美元。 從好的方面來説，服務收入升至 212.1 億美元的新紀錄水平，而 Mac 收入則超出了預期，達到 68.4 億美元，但低於去年同期水平。 蘋果在第四季度的指引中表示，預計收入將進一步下降，iPad 和 Mac 收入預計將出現兩位數的百分比下降。 第四季度收入預計同比下降至 893億美元，同比下降1%。EPS預計為 1.39 美元，同比上漲8%。全年營收預計降至 3830 億美元。

美國10月非農就業人口 —— 週五

美國勞動力市場繼續保持良好勢頭。 截至 10 月 15 日當週，首次申請失業救濟人數自 1 月份以來首次降至 20 萬人，這表明美國經濟仍保持彈性。 美國9月非農就業新增33.6萬人，而8月份的數字修正為22.7萬個。平均時薪同比增長 4.2%，略低於預期。 兼職職位躍升至 15.1萬個，這可能有助於解釋為什麼就業人數增長而工資增長沒有加速，並且失業率也並未出現大幅上升 ，穩定在3.8%。 市場預計 10 月份非農就業新增 16.8萬人，失業率預期維持在3.8%不變，平均時薪同比放緩至4%。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：無重要數據和事件公佈

週二：中國10月官方製造業與非製造業PMI

日本央行利率決議

歐元區10月調和CPI初值（月率/年率）

週三：中國10月財新制造業PMI

美國10月ISM製造業指數

美國10月ADP就業人數

美國9月JOLTS職位空缺

週四：英國央行利率決議

美聯儲利率決議

蘋果Q4財報

週五：美國10月非農就業人口

美國10月失業率

美國10月平均每小時工資（月率/年率）

中國10月財新服務業PMI

美國10月ISM非製造業指數



本週重要產品關注

標普500指數 （SPX 500 - Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（10月29日）

受地緣政治衝突和美債收益率持續走高影響，標普500指數上週繼續走弱，跌破支撐4180附近，本週關注下方支撐4060。基本面方面關注美聯儲主席鮑威爾在新聞發佈會上的表態，預計與緘默期前的發言無重大調整，而近期走弱的指數已經對其言論進行了一定的消化，或存在利空兑現的可能。目前12月加息概率並沒有出現明顯上升情況，若勞動力市場數據進一步走弱或淡化年內加息的可能性，從而一定程度上支持指數。



澳元兑美元（AUD/USD - Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（10月29日）

澳元兑美元在0.628附近獲得支撐，自8月下旬以來下跌放緩。美元指數近期整體處於震盪走勢，考慮到美聯儲年內加息條件很難，預計現階段澳元處於底部區域，可以當前通道下軌支撐區域進行逢低看多策略



香港恆生指數（HSI - Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（10月29日）

香港恆生指數近期止跌企穩，在17000展開爭奪，目前收復該關口。形態上處於下行通道下軌支撐處，若本週能企穩或後市在此處出現一定的反彈機遇，關注MACD是否再次形成金叉背離。



蘋果（AAPL - Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（10月29日）

蘋果股價近期連續走弱，跌破170重要關口，技術方面處於下跌結構的下軌支撐處，關注本週價格能否在財報作用下回到170之上，若不能收復此處股價或延續弱勢走勢。



