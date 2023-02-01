2023第一個美聯儲利率決議來襲！加息25個基點為共識，市場的下一步會怎麼走？

2月2日北京時間凌晨3點，美聯儲將召開今年的第一次利率會議，市場普遍預期美聯儲將加息25個基點，聯邦基金利率將升至4.5%-4.75%。

從近期的一系列數據來看，抑制通脹的任務取得了初步成效。去年12月的工資增長明顯放緩，通脹數據持續下降，一年期通脹預期連續四個月下降，自美聯儲開始加息以來，密歇根州消費者通脹預期已經下降了1.5個百分點。

2月會議的加息幅度已為明牌，市場的關注焦點將是美聯儲對今年進一步加息發出什麼樣的信號。

美聯儲今年的任務重心仍將是抑制通脹至目標水平，而不是追究利率峰值處在何處，目標利率水平是依據於數據進行調整。從目前來看，美聯儲的官員認為實現通脹目標仍有很長的路要走，在1月通脹（2月14日發布）和就業報告數據（2月3日發布）公佈之前，美聯儲在措辭上仍會是謹慎和鷹派的，或提醒市場不能對通脹前景過於樂觀。

目前我們無從得知美聯儲需要將利率提高到什麼水平才能使經濟保持在低於潛在增長的軌道上。根據當前美聯儲的官員近期的發言來看，多數官員支持將利率提高至5%以上，這意味著 3月和5月或將分別加息25個基點。

從市場當前的反饋來看，美股在1月表現亮眼，其中納斯達克指數因特斯拉的大幅反彈超70%表現最強。從圖形結構來看，納斯達克指數在下方形成階段性底部形態，但還未成功突破重要的平台阻力區域12200附近。投資者需觀察價格能否在本週實現突破，若成功或進一步上探9月高點12900附近。

納斯達克指數 NDAQ Cash—— 日線圖（2月1日）

來源：CMC Markets

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相比之下，道瓊斯指數在1月的表現反复，整體趨勢目前呈現震盪向上但目前仍處於自去年12月以來形成的震盪區間中。投資者需觀察價格的破位方向，價格需突破1月前高34380才有望進一步向上運行，而下方的支撐密集區在32800附近。

道瓊斯工業指數 DJI Cash—— 4小時線圖（2月1日）

來源：CMC Markets

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現貨黃金在1月下旬整體呈現高位盤整趨勢，曾觸及高點1949。4小時結構上看黃金跌破上升趨勢線，目前價格的阻力在1935，若價格不能突破該水平位或面臨進一步向下修正。支撐：1900，1867。

現貨黃金在1月下旬整體呈現高位盤整趨勢，曾觸及高點1949。4小時結構上看黃金跌破上升趨勢線，目前價格的阻力在1935，若價格不能突破該水平位或面臨進一步向下修正。支撐：1900，1867。

現貨黃金 XAU/USD—— 4小時線圖（2月1日）

來源：CMC Markets

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1月的上漲可被視為市場對美聯儲進一步放緩加息的提前計價。考慮到加息的滯後性，投資者尚未對高利率環境下公司盈利預期或呈現大幅下降進行反映。在加息落地後，市場或出現盈利兌現的可能性。在利率會議公佈之後，市場仍將接受週五非農數據的考驗，市場預期失業率將小幅升高0.1%至3.6%，而失業率與美股中長期的走勢呈現反比關係。因此，筆者更傾向於市場在2月的風險將大於機遇。



