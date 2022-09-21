今夜，全世界都在關註美聯儲！市場又當作何回應

北京時間9月22日淩晨2：00，美聯儲將公佈9月利率決議。根據CME的FED Watch利率監測工具顯示，截至9月20日，美聯儲加息75個基點的概率為82%，加息100個基點的概率為18%。

來源：CME

由於上周二的美國8月通脹不像市場預期的一樣降溫，導致市場產生加息100個基點的預期。美股自上周二以來持續下跌。從本周前三個交易日的市場反饋來看，加息100個基點的預期正在降溫，促使美股在周一，周二收陽，納指在11700附近存在一定的支撐，最高曾反彈至12000，基本符合我們在周一的預測。

納斯達克100指數 NDAQ —— 日線圖（9月21日）

來源：CMC Markets

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如果美聯儲在今晚加息75個基點，隨著利空出盡，美股可能會延續一定的反彈空間。但這是否意味著可以看多市場了呢？

筆者認為現在仍不能對市場報以樂觀情緒，美聯儲現在將抑制通脹至2%排在首位，而當前的通脹局面超過了美聯儲在7月的預期。由於美聯儲在7月會議上曾嚮市場釋放放緩加息的信號，對通脹前景的樂觀促使美股在7月迎來了一定程度的反彈，這部分抵消了美聯儲的緊縮影響，給予了美聯儲更多的政策空間。

相較於本世紀的前兩個季度美國經濟衰退時的美股錶現來看，前兩次納指從高點下跌均超50%以上，而今年納指從16600的高點下跌近30%，還未到美聯儲需要出手救市的程度。

今晚除了關註加息的幅度，還要關註美聯儲主席鮑威爾的講話和點陣圖。預計鮑威爾在發言上將維持鷹派。

美聯儲在每年的3、6、9、12月公佈點陣圖，點陣圖的藍點錶示美聯儲其中一位委員對利率的預測，根據6月份的點陣圖來看，2022年底的聯邦基金利率的中位值在3.4%。當時美聯儲的加息軌跡預期是7月加75bp、9月加50bp、11月加50bp、12月加25bp，年底利率升至3.5%-3.75%。而從現在來看，今年的利率的峰值預期將上調，或演變至9月加75bp、11月加50bp，12月加50bp。年底利率或升至4% - 4.25%。

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因此，在全年緊縮預期上調的情況下，美股即使出現短期反彈，也有很大概率醞釀新一輪的下跌。納指很大概率失守今年6月的低點11000附近，併跌破10000。策略上仍以逢高看空為主。

趨勢推演

納斯達克100指數 NDAQ —— 日線圖（9月21日）

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納指短期反彈參考12250和12450附近。反之，若出現跌破11700或進一步嚮下延伸。



