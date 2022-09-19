一周展望：加息75還是100個基點？美聯儲本周又將如何引導市場

本周影響市場的主要因素為美聯儲利率決議，目前市場預期美聯儲大概率加息75個基點。若美聯儲符合預期行動，意味著上周的拋售有些過度消化，可能會帶來市場的短期修正

上周主要產品漲跌幅

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本周重要經濟事件和數據

美聯儲利率決議 —— 周四

周四北京時間2：00，美聯儲將公佈9月利率決議，市場預期美聯儲將加息75個基點，聯邦基金利率將升至3-3.25%。截至9月18日，CME的FED Watch預測美聯儲在9月加息75個基點的概率為82%，加息100個基點的概率為18%。

上周二發佈的美國通脹數據使市場對美聯儲放緩加息幅度的預期破滅，對9月加息50或75個基點的預期轉變為75或100個基點。野村證券、美國前財長勞倫斯·薩默斯認為美聯儲將加息100個基點。但從目前市場整體的預期來看，這一概率相對較低。

那對於美股的影響會怎樣？美股因通脹數據的超預期錶現從上周二以來持續下跌，其暴跌因素也摻雜了加息100個基點的預期。若本周加息75個基點，會對市場的“過度”緊縮預期進行修正，美股短期可能會在利空兌現後迎來一定程度的反彈。

但從整體趨勢來看，由於美國的通脹併未像美聯儲所預想的一樣連續降溫，因此全年緊縮預期相較於前段時間將有所升溫。因此，美股即使出現短期修正也不改熊市趨勢。後續錶現恐仍不會樂觀，併有跌破前低的風險。

英國央行利率決議 —— 周四

周四北京時間19：00將公佈英國央行利率決議，市場預期將英國央行將加息50或75個基點，將基准利率升至2.25%或2.5%。據9月14日發佈的英國8月通脹數據顯示，8月CPI同比上漲9.9%，低於市場預期的10.2%；核心CPI同比上漲6.3%，與預期持平，前值為6.2%。

英國新首相特拉斯在上臺後發佈政府緊急能源計劃，通過政府借款的方式對家庭平均燃氣費和電費控制在2500英鎊/年，此計劃發佈後各大機構下調短期通脹峰值，將低於此前英國央行的13%的預期。但由於擴大財政支出將對長期通脹構成上行風險。

日本央行利率決議 —— 周四

周四北京時間11：00，日本央行將公佈9月利率決議。近期因為日元的加速貶值促使日本央行官員在市場上發出口頭幹預的信號。日本央行行長黑田東彥與日本首相岸田文雄就匯率問題進行了探討，他錶示，日元的快速貶值是不可取的，這加劇了不確定性，使企業難以開展業務。

日本財務大臣鈴木俊一錶示，外匯穩定且反映經濟基本面很重要，如果日元持續大幅波動，將採取必要行動，不排除任何選擇。密切關註外匯走勢。最近物價上漲是由日元走弱引起的，採取措施控制物價上漲很重要。

本周關註在此次會議上日本央行是否就債券收益率曲線控制政策（YCC）進行探討。

日本8月CPI ——周二

周二北京時間7：30，日本總務省統計局將發佈8月通脹數據，受近期日元貶值的影響，市場預期8月全國CPI同比上漲2.9%，前值為2.6%；核心CPI預期同比上漲2.7%，前值為2.4%。若數據符合預期上升則意味著日本通脹連續5個月維持在2%以上，屆時關註日本央行對通脹的評論。

中國9月LPR利率 ——周二

周二北京時間9：15，中國人民央行將公佈1年期和5年期LPR利率。市場預期1年期和5年期LPR利率將維持不變，分別為3.65%和4.3%。9月15日，央行開展4000億元MLF續作，對沖當日到期的6000億元，為連續兩個月縮量續作。反映出的事實上，銀行間的流動性是寬裕的，當前政策為應對海外緊縮風險不宜過度寬鬆，防止人民幣匯率的進一步貶值，MLF因此進行了縮量續作。同日，六大國有銀行下調個人存款利率，下調幅度在5-15個基點。下調存款利率的目的在於使資金更多的嚮實體部分轉化。隨著存款利率的下降，居民儲蓄意願降低，將更多的將資金用於消費或投資。本次下調存款利率是8月下調LPR利率的結果，併不會對9月政策產生指導。央行的政策始終貫徹不搞“大水漫灌”，為應對未來全球衰退風險，預留足夠多的政策空間是有必要的。

澳聯儲9月貨幣政策會議紀要 —— 周二

周二北京時間9：30，澳聯儲將公佈9月貨幣政策會議紀要。澳洲聯儲主席在9月16日發言錶示，下一次委員會會議將考慮加息25或50個基點的問題，澳大利亞整愈發接近不需要加息50個基點的時刻。澳大利亞的經濟數據顯示良好，經濟支出“相對強勁“。如果房價從峰值下跌10%是在預期之內的。當前的利率接近正常水平，但尚未達到。利率可能處於2.5%-3.5%之間，目前為2.35%。



以下是具體經濟數據和事件：



周一：美國9月NAHB房產市場指數

周二：日本8月CPI

中國9月LPR利率

加拿大8月CPI

澳聯儲9月貨幣政策會議紀要

周三：歐洲央行行長拉加德發錶講話

周四：美聯儲利率決議

日本央行利率決議

英國央行利率決議

瑞士央行利率決議

周五：美國9月Markit制造業和服務業PMI初值

英國9月制造業和服務業PMI

歐元區9月制造業PMI初值

英國9月Gfk消費者信心指數

本周重要產品關註



納斯達克100指數 NDAQ —— 日線圖

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納指上周五在觸及佈林帶下軌11700後探底回升，實現反包。本周在議息會議前市場情緒仍或面臨謹慎。在前兩個交易日仍傾嚮於反復探底的趨勢。但由於加息100個基點的概率較低，在利空兌現後或呈現空頭修復。因此，以11700附近作為防守可佈局反彈的策略。反彈目標可參考斐波那契38.2%的12450。

黃金兌美元 XAU/USD—— 日線圖

來源：CMC Markets

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黃金價格上周五探底收陽，目前操作邏輯仍以美聯儲政策預期作為指導。加息75個基點或使黃金價格迎來一定的反彈。若出現反彈，第一目標參考斐波那契23.8%和5日均線壓力1690。若形成破位或進一步反彈至斐波那契38.2%的1712。該位置為下行趨勢阻力位。由於黃金仍未擺脫空頭趨勢，預計在此處將再次下行。

歐元兌美元 EUR/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets

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歐元兌美元日線級別錶現相對較為穩定，整體運行0.99上方，在周二受美國通脹數據影響後大幅下跌，在隨後3個交易日收陽。在本周的反彈邏輯下，歐元兌美元仍有進一步嚮上反彈空間，預期目標在1.01。該位置為下行通道的上軌壓力處。RSI、MACD指標均呈現底背離。

澳元兌美元 AUD/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets

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澳元兌美元在0.668附近有形成雙底之勢，該位置也為震蕩下行軌道的下軌支撐處，預計此處將迎來反彈，反彈高點參考短周期級別下行軌道壓力處0.685。

美元兌日元 USD/JPY —— 日線圖

來源：CMC Markets

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美元兌日元上周在145附近遇到較強阻力，受到日本央行官員的口頭幹預美日呈現高位震蕩。目前RSI指標呈現背離，MACD指標有形成高位死叉跡象。本周或面臨短期回落的壓力，回落低點參考斐波那契23.8%的141.35，若跌破則參考139.2。



