一周展望：美聯儲料本周加息75bps，留意利空兌現的機遇。

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上周回顧

美國三大股指週五收跌，納指跌1.15%，報12402.03點； 標普500指數跌0.7%，報3960.67點； 道指跌0.4%，報31887.29點。

歐股方面，歐洲斯托克50跌0.25%，報3579.7點； 德國DAX40跌0.25%，報13179.16點； 英國富時100跌0.25%，報7253.55點； 法國CAC40跌0.43%，報6181.62點。

亞太方面，富時中國A50高開低走，漲0.01%，報13937點； 恒生指數跌1.39%，報20425.4點； 澳大利亞200指數跌1.99%，報6794.1點。

美元指數週五接近平收，漲0.04%，報106.46。 澳元兌美元跌0.04%，報0.6928。 歐元兌美元跌0.16%，報1.0213； 英鎊兌美元漲0.16%，報1.2001。

現貨黃金小幅漲0.51%，報1727.39美元/盎司。 現貨白銀跌1.42%，報18.57美元/盎司。

國際兩油週五雙雙收跌，美國WTI原油跌1.58%，報97.48美元/桶； 布倫特原油跌0.74%，報104.23美元/桶。

本周重要經濟事件和數據

美聯儲利率決議——週四

週四北京时間淩晨2:00，美聯儲FOMC將公佈利率決議及政策聲明。 市場普遍預期此次會議將加息75bps。 雖然6月的通脹數據難以接受，但明顯下滑的經濟資料使美聯儲官員避免用力過猛的實行政策，美聯儲的鷹派代表（包括最為鷹派的布拉德）均支持此次會議加息75bps。 美國7月Markit服務業PMI初值錄得47，遠低於市場預期的52.6。 7月PMI數據顯現出美國經濟正處於惡化階段。 製造業PMI初值錄得52.3，自今年4月以來呈現緩慢下降趨勢，體現出美國在進入加息週期後，利率的上升，原材料價格的居高不下使製造業停滯。 通脹飆升使居民消費能力大幅度下滑，服務業陷入萎縮區間。 在經濟惡化的背景下，美聯儲在此次加息後或難以維持更加强硬的態度，9月很大概率放緩步伐，下調加息幅度至50bps。

澳大利亞第二季度CPI——週三

週三北京时間9:30，澳大利亞統計局將公佈第二季度CPI，市場預期同比錄得6.2%，前值為5.1%； 環比錄得1.9%，前值為2.1%。 此前澳聯儲曾對通脹做出悲觀的預期，囙此連續兩次加息50bps。 澳聯儲主席此前曾表現出對經濟的中期樂觀態度，並且利率正處於低位。 在下周數據的指引下，澳聯儲或將繼續在8月會議上加息50bps。

美國第二季度GDP初值、PCE——週四

週四北京时間20:30將同時公佈美國第二季度GDP和PCE數據。 市場預期第二季度GDP（初值）環比錄得0.5%，前值為-1.6%。 美國的多項經濟資料在第二季度全面走軟，製造業、服務業停滯，房地產市場表現低迷，消費者信心指數持續下滑，就業增長持續數月放緩。

市場預期二季度覈心PCE（初值）環比錄得4.3%，前值為5.2%。

美國6月PCE——週五

週五北京时間20:30，美國勞工統計局將公佈6月PCE數據，市場預期6月PCE同比錄得6.6%，前值為6.3%； 環比預期錄得0.9%，前值為0.6%。 6月覈心PCE同比預期錄得4.8%，前值為4.7%； 環比預期錄得0.5%，前值為0.3%。

歐元區7月CPI，二季度GDP——週五

週五北京时間17:00，歐元區將分別發佈7月CPI和二季度GDP數據。 市場預期7月調和CPI同比錄得8.8%，前值為8.6%。 二季度GDP（初值）同比預期錄得3.4%，前值為5.4%； 環比（初值）預期錄得0.2%，前值為0.6%。

上周歐洲央行進行了11年來的首次加息，超出市場預期加息50bps。 體現出歐洲央行抑制通脹的决心。 歐洲央行行長拉加德表示致力於將通脹回到2%，未來的進一步加息的幅度取決於數據指引，7月數據若繼續攀升將强化歐洲央行在下一次會議繼續加息50bps的預期。 但需要留意的是，二季度GDP的下行，以及歐洲隨時面臨能源斷供的風險為歐洲央行持續維持鷹派帶來了不確定性。

美股科技巨頭Q2財報

本周將迎來多家美股科技巨頭的二季度財報，具體日期如下：

週二：微軟（MSFT）、穀歌（GOOGL）

週三：Meta（META）

週四：亞馬遜（AMZN）、蘋果（AAPL）、英特爾（INTC）

以下是具體經濟資料和事件：

週二：日本央行6月貨幣政策會議紀要

微軟、穀歌Q2財報

週三：澳大利亞第二季度CPI

MetaQ2財報

週四：美聯儲利率決議

美國二季度GDP

美國二季度PCE

亞馬遜、蘋果、英特爾Q2財報

週五：歐元區7月CPI

歐元區二季度GDP

美國6月PCE

本周重要產品關注

納斯達克100指數NDAQ——日線圖

圖片來源：CMC Markets

納指上周整體呈現多頭形態，並向上突破關鍵平臺阻力12000，價格進一步向上延伸，雖然週五出現收陰，但整體仍處於5日線之上。 MACD指標呈現多頭趨勢。 考慮到本周美聯儲將進行加息，多頭投資者或選擇短期的獲利了結以等待加息落地，囙此前2-3個交易日或出現短期的修正。 但加息75bps為市場明牌，此前已被充分消化，囙此策略上仍以逢低看多為主（在不出現加息100bps的基礎上）。 短期支撐參攷12000。 上方第一目標參攷13000，然後為趨勢線壓力比特13400附近。

黃金兌美元XAU/USD——日線圖

圖片來源：CMC Markets

黃金上週四觸及我們此前預估的年內低點1680附近並出現大幅度反彈，意味著該位置具有較强的支撐。 RSI名額底背離訊號明顯，MACD指標有背離金叉迹象。 黃金自4月以來走勢基本受美聯儲政策預期驅動。 囙此，美聯儲後續政策訊號的轉鴿將為黃金帶來中期支撐，本輪下跌或將得到修正。 本周對於黃金的利空仍是加息，囙此在加息落地前價格或仍有反復，但預計回落空間有限，價格或陷入底部盤整或反彈趨勢。 反彈目標參攷1750，第二目標參攷1780。

特斯拉TSLA——日線圖

圖片來源：CMC Markets

特斯拉二季度財報顯示營收和淨利潤雙降，但股價在財報公佈後出現大幅拉升。 由於疫情導致的特斯拉交付量下滑，囙此股價自4月以來持續下行，而財報的遜色表現早已被市場消化，囙此可理解為利空兌現。 從形態上看，特斯拉自5月以來始終處於震盪收斂階段，而7月21號實現了底部的向上破位，囙此價格或面臨進一步的技術性延申。 策略上傾向於逢低看多，下方支撐參攷：750。 第一目標：900。

澳元兌美元AUD/USD——日線圖

圖片來源：CMC Markets

澳元兌美元在0.67附近遇到反彈，符合我們此前判斷。 MACD指標出現明顯底部金叉，RSI名額進入多頭區間。 本周澳大利亞的通脹數據或强化澳聯儲的鷹派表態，這將為澳元帶來支撐。 從交易層面來看，由於上周衝擊0.7失敗，此處仍具有較强的阻力，本周在美聯儲加息的背景下或將為澳元帶來一定壓力，囙此短期有修正概率，投資者可參攷下方支撐0.685進行跟踪處理，在加息落地後澳元或將二次上行。 若價格能成功突破並企穩0.7，價格或將進一步向上運行至0.727。

美國WTI原油Crude Oil WTI——日線圖

圖片來源：CMC Markets

WTI原油在觸及91附近後出現反彈，現時價格處於震盪趨勢，整體運行於90–100區間。 走勢基本符合我們在7月14日的判斷。 震盪邏輯主要為拜登訪問沙特並未達到明顯效果，沙特在對待增產上的態度比較曖昧，主要也是考量產能和需求放緩的風險。 囙此價格在底部出現反彈。 供應瓶頸現時暫未緩解，油價短時間內大幅度下跌的概率較小，但從大級別趨勢上處於震盪下行通道中，囙此策略上以高拋低吸為主。 上方阻力：100–103。 下方支撐：90



