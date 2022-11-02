美聯儲11月會議來襲，鮑威爾又會做何表態？

市場預期美聯儲將在11月3日凌晨2點（北京時間）的政策會議上連續第四次加息75個基點，聯邦基金利率的目標區間將提高到3.75-4%。

美聯儲主席鮑威爾可能會承認，通貨膨脹一直很高。但也有一些好消息：勞動力市場開始趨向平衡，第三季度工資增長略有放緩，這是降低通貨膨脹和衰退風險的重要初期信號。

11月會議的重點將是美聯儲下一步的工作，鮑威爾可能會表示，美聯儲很可能會在12月將加息幅度放緩至50個基點，但鮑威爾可能不會將加息放緩至50個基點與明顯的通脹數據改善掛鉤，這中間不構成因果關係（因為通脹明顯改善，所以放緩加息）。相反，鮑威爾可能會注意到，美聯儲的目標是有意但更謹慎地採取行動，因為基金利率處於限制範圍內，而且迄今為止金融狀況的大幅緊縮對經濟的全面影響尚不清楚。

美聯儲可能在12月的點陣圖中預測更高的利率峰值。即11月加息75個基點，12月加息50個基點，2月加息25個基點，3月加息25基點，聯邦基金利率或將達到4.75-5%的峰值。

大多數美聯儲官員都表示，對高通脹的鷹派回應，是將聯邦基金利率控制在一個足夠限制的水平，並將其保持在該水平，直到有令人信服的證據表明通脹正在向目標水平回歸，而不是無限期上調。但這種策略可能很難在時機成熟時進行溝通，尤其是對於鮑威爾來說，他似乎與我們一樣對中性利率的估計表示懷疑，而再次小幅加息可能是一個更簡單的選擇。

其次，為了讓經濟保持在低於潛在增長的軌道上，最終可能需要進一步加息。美聯儲策劃了一場非常大規模的金融緊縮，貨幣政策的調整對經濟影響具有滯後性，預計在2023年第二季度將嚴重拖累經濟增長，但迄今為止的緊縮帶來的拖累將隨著時間的推移逐漸消退。此外，過去一年幫助減緩需求增長的財政緊縮政策，如今已基本結束，家庭部門的實際可支配收入在未來一年可能會出現穩定的正增長，這可能會導致無益的消費支出重新加速，美聯儲可能不得不進一步加息，以將需求增長保持在潛在水平以下，以便供需繼續逐步恢復平衡。

衡量市場恐慌樂觀情緒的VIX指數從34.88的高位回落，因市場預期美聯儲將放緩加息。當前市場情緒處於謹慎樂觀情緒中，從目前的趨勢來看，該指數有進一步下探的可能。然而我們需要思考的是，當市場情緒屬於非常樂觀的時候，美聯儲是否會站出來向市場發出指引，修正樂觀情緒，畢竟通脹仍沒有看到明顯的好轉。

來源：Tradingview, CMC Markets（11月2日）

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截至11月2日，道瓊斯指數自10月13日的低點反彈約14%。從整體趨勢上看，價格處於下跌趨勢中。釋放放緩加息的消息可能會促使價格的短期進一步上探，然而筆者認為此輪反彈可能已經處於尾端，魚尾巴肉少刺多，投資者還需謹慎操作。

道瓊斯指數 —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月2日）

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