一週展望：美聯儲、歐洲、日本央行利率決議，美國5月CPI。

上週主要產品漲跌幅





來源：CMC Markets

本週重要經濟事件和數據

美國5月CPI —— 週二

在截至 4 月份的一年中，美國總體通脹放緩至兩年低點，4月同比4.9%，而核心CPI從去年的同比 6.6% 的高位放緩至 5.5%。

能源和大宗商品價格大幅下跌推動了整體通脹率的下降，食品價格通脹仍然很棘手。儘管如此，整體通脹放緩引發市場猜測美聯儲可能會在本月維持利率不變。

出廠價格或生產者價格通脹也一直在下降。核心生產者價格增長為同比 3.2%，一年前曾高達 9.7%。

市場預計 5 月份的總體CPI將再次大幅放緩，預計同比放緩至 4.1%，核心CPI同比放緩至 5.3%。



美聯儲利率決議 —— 週四

美聯儲在上次的會議將聯邦基金利率上調至 5% - 5.25%，為 16 年來的最高水平。儘管有可能暫停的跡象，但美國 2 年期國債利率在過去一個月有所上升。這是因為由於勞動力市場的彈性和核心通脹，市場已經重新定價降息，將降息從今年年底推遲到明年。

5月的非農新增就業人數遠遠超於預期，但失業率卻同時反彈，反映了當下就業基數人員的增加，也反映出當下環境居民不得不出來工作以應付空前的信貸成本。該勞動力市場數據公佈後，在過去的一周，美聯儲暫停加息的概率上升至73%。若週二的通脹數據能再次大幅放緩，美聯儲6月暫停加息或板上釘釘。除了關注利率決議之外，投資者還需觀察美聯儲的點陣圖預測，從而判斷美聯儲在7，9月的大致政策軌跡。



歐洲央行利率決議 —— 週四

市場預期歐洲央行在周四將基準利率再提高 25 個基點至 3.5%。上個月，歐洲央行將利率提高了 25 個基點，標誌著歐洲央行開始放緩加息。近期不再積極加息的部分原因是總體通脹下降以及核心通脹增長可能已經見頂的跡象。

歐元區 5 月總體CPI從 4 月份的同比 7% 降至 6.1%，遠低於 12 月份的 9.2%。最近幾個月最令人擔憂的是核心CPI，截至 3 月份的一年中，核心CPI同比增長了 5.7%，創歷史新高。然而，5 月份CPI同比增速放緩至 5.3%。

我們還看到生產者價格大幅下跌，這往往是未來通脹趨勢的領先指標。隨著德國經濟目前陷入衰退，該國的生產者價格指數已跌至負值區域。鑑於通貨緊縮的威脅現在開始波及全球經濟，歐洲央行需要謹慎行事。



中國5月社會零售 —— 週四

2023年的前四個月，中國社會零售額同比強勁增長。在截至 4 月份的一年中，零售額增長 18.4%，高於 3 月份的 10.6%。這是自 2021 年 3 月以來的最大漲幅。但是，增長仍低於預期。此外，5 月份非製造PMI為 54.5，低於 4 月份的 56.4 和 3 月份的 58.2，表明擴張可能正在放緩。

前四個月的增長數字雖然亮眼，但考慮去年同期時候中國受到各種封鎖限制，導致去年的基數很低，例如社會零售額在 去年 4 月收縮 11.1%。因此，增長的門檻很低。

工業生產在截至 4 月份的一年中增長了 5.6%，低於 10.9% 的增長預期，突顯出當下經濟在信心低迷和需求疲軟的情況下繼續掙扎。市場預計 5 月社會零售額同比反彈 13.9%，規模以上工業生產同比增長 3.8%。



日本央行利率決議 —— 週五

許多人猜測日本央行可能會放棄其寬鬆的貨幣政策以應對高通脹。然而，儘管核心通脹率為 4.1%，為自 1980 年代以來的最高水平，但幾乎沒有跡象表明日本央行傾向於採取緊縮措施。在上田和夫接任日本央行行長時，許多觀察人士預計新行長將暗示對當前的收益率曲線控制政策和 -0.1% 的基準利率進行一些調整。但除了對前瞻指引的輕微調整外並沒有任何的明顯轉向。

這使日元自3月後再次陷入貶值，而日經指數持續創30多年來的最高水平。

雖然當前的通脹水平已經超過其通脹目標，但上田在過去的一個月多次表示對近期政策的調整不予考慮，其措辭仍是通脹率必須達到穩定在2%以上的目標，並且伴隨著工資增長，才考慮逐步退出寬鬆政策。此次會議投資者需關注日本央行行長是否會有敘事上的一些標誌性轉變。



以下是具體經濟數據和事件：

週二：美國5月CPI



週三：美國5月PPI

英國5月失業率

週四：美聯儲利率決議

歐洲央行利率決議

澳大利亞5月失業率

中國5月社會消費品零售總額

中國5月規模以上工業增加值

美國5月零售銷售

美國5月工業產出

美國5月進出口



週五：日本央行利率決議

美國6月一年期通脹率預測

美國6月密歇根大學消費者信心指數初值

本週重要產品關注

道瓊斯工業指數 DJI Cash —— 日線圖





來源：CMC Markets（6月12日）

道指在美聯儲利率決議前持續反彈至34000附近，觸及下行結構阻力。在沒有突破34000 – 34300的情況下以逢高看空為主。若通脹下行，美聯儲暫停加息，將引發短期的市場空頭力量。



現貨黃金 XAU/USD Cash —— 日線圖





來源：CMC Markets（6月12日）

現貨黃金在1940上方獲得顯著支撐，近期暫停加息預期的升溫使美元指數衝高回落。當前黃金趨勢以震盪為主，策略為高拋低吸。當前價格傾向於向上反彈至阻力1985附近。



歐元兌美元 EUR/USD —— 日線圖





來源：CMC Markets（6月12日）

歐元兌美元在1.067附近企穩反彈。本週歐央行大概率進行加息，美聯儲暫停加息概率較高，或將支撐歐元兌美元進一步反彈至1.087附近。 MACD指標出現底部金叉信號。



香港恆生指數 HSI Cash —— 日線圖





來源：CMC Markets（6月12日）

香港恆生指數在過去的幾個交易日漲幅放緩，成交量近期連續縮量，指數承壓於30日均線。目前價格仍呈現下跌結構，不排除指數二次探底的情況。



