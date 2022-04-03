一周展望：本周市场料将再次笼罩在鹰派预期下，美联储、欧洲央行货币政策会议纪要、澳联储利率决议。

上周回顾：

美国3月季调后非农就业人数增加43.1万人，小幅低于预期的49万人；失业率下降至3.6%，2月为3.8%，失业人数为570万人。续刷2020年2月以来新低。

3月就业参与率录得62.4%，与上月基本持平。就业人口比率上升0.2%至60.1%。两项数据均低于2020年2月水平。该报告是美联储5月利率会议前的最后一份非农就业报告。

美国三大股指盘中多空反复，其中纳指小幅收跌0.04%，标普500指数收跌0.05%，道指涨0.03%。中概股强势反弹，多支中概股涨幅超10%。网易、百度、拼多多涨逾6%。

黄金全天弱势回落，基本回吐周三、周四的涨幅，录得下跌0.6%，报1925.5美元/盎司；白银跌0.68%，报24.63美元/盎司。

国际两油双双收跌，美国WTI原油盘中失守100美元大关，跌1.75%，报100.66美元/桶。布伦特原油跌1.05%，报107.43美元/桶，两油本周均累计跌超10%。

美债继续维持被抛售的局面，美国2年期国债收益率在一季度飙升156个基点，与10年期国债收益率倒挂，同时2年期国债收益率与30年期出现倒挂，这是2007年以来首次。

美元指数周五走高，连续两个交易日收涨，录得0.18%，报98.54。

本周重要经济事件和数据

澳联储利率决议 —— 周二

市场预期澳联储将按兵不动，维持0.1%的利率水平不变。澳联储主席洛威在3月曾表示，今年可能加息但预计不会这么快，暂时并未看到高通胀是持续的，暂未满足澳联储2%-3%的通胀目标。结合当前不确定的国际形势，以及5月的联邦选举，澳联储将持续保持鸽派，谨慎使用货币政策。澳大利亚失业率已降至4%，远超市场此前预期。货币市场预期澳联储最快将于6月加息，年底前或加息至1.5%。因此，澳元兑美元的汇率预计将在上半年承压。

美联储货币政策会议纪要 —— 周四

美联储FOMC将在周四北京时间凌晨2：00公布货币政策会议纪要。当前美国通胀仍处于愈演愈烈阶段，3月PCE物价指数录得6.4%，续刷近40年来新高。美国的就业市场报告近期表现强劲，高通胀和强劲的就业报告双重叠加使美联储加速收紧意愿强烈，当前市场预期美联储将在5月加息50个基点的概率超过70%。而美联储现在的加速紧缩态势使美国经济“软着陆“的不确定性加大，美股的反弹或将举步维艰。

欧洲央行3月货币政策会议纪要 —— 周四

欧洲央行将在周四北京时间19：30公布3月货币政策会议纪要。

当前俄乌冲突和高通胀使经济复苏步伐放缓。在此情形下，欧洲央行官员表示将不得不尽快结束资产购买计划，可能在第三季度开始而非结束的时候结束量化宽松，预计通胀将在年底前回落。欧洲央行管委诺特表示：9，10或12月可能会加息。

美联储多位官员发表讲话

美联储理事布雷纳德在周二北京时间22：05就通胀发表讲话。

2023年FOMC票委、费城联储主席哈克在周三北京时间21：30就美国经济前景发表讲话。

2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席“鹰王“布拉德将在周四北京时间21：00就美国经济和货币政策发表讲话。

芝加哥联储主席埃文斯和亚特兰大联储主席博斯蒂克在周五北京时间凌晨2：00就包容性就业发表讲话。

以下是具体经济数据和事件：

周一：欧元区4月Sentix投资者信心指数

美国2月工厂订单月率

英国央行行长贝利发表讲话

周二：澳联储利率决议

欧元区3月服务业PMI终值

英国3月服务业PMI

美国3月Markit服务业PMI终值得

美国3月ISM非制造业PMI

美联储理事布雷纳德就通胀发表讲话

周三：中国3月财新服务业PMI

中国3月财新综合PMI

欧元区2月PPI月率

欧元区2月PPI年率

2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话。

周四：欧元区2月零售销售月率

欧元区2月零售销售年率

美联储FOMC货币政策会议纪要

欧洲央行3月货币政策会议纪要

2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话。

周五：芝加哥联储主席埃文斯和亚特兰大联储主席博斯蒂克就包容性就业发表讲话。

本周重要产品关注

标普500指数 SPX500 日线图

图片来源：CMC Markets（4月2日）

标普500指数已经触及之前目标位4600，最高曾涨至4637.56。而从现在来看，多头已经有所衰竭，投资者需关注多头是否能再次挑战4600成功，如若不成，该区域或将成为阶段性终点。

本周的美联储官员发言，货币政策会议纪要或将对美股形成打压，而在4月12日公布的美国3月CPI预期超8%，或将进一步引发强烈的鹰派情绪，美股将举步维艰。

黄金/美元 XAUUSD 日线图

图片来源：CMC Markets（4月2日）

黄金自3月16日触底1894.98美元后，进行长达两周的震荡趋势，但从目前的震荡幅度和K线形态来看，短期仍有进一步向下的回落风险。

在本周黄金也将迎来众多考验，美联储FOMC货币政策会议纪要、美联储多个官员的预期鹰派表态将对黄金价格产生一定的压力。而从指标上看，日线级别RSI指标已经进入到了空头区域。

短期的第一道防线可参考1880，其次是1850。

白银/美元 XAGUSD 4小时图

图片来源：CMC Markets（4月2日）

相较于黄金，白银的多头趋势明显呈现更加弱势的表现，反弹的力度在逐渐衰弱，价格有进一步回落风险，投资者参考下方整数支撑24，其次是23.36，然后是22。

美国WTI原油 日线图

图片来源：CMC Markets（4月2日）

从日线级别来看，美国原油的多头动能短期也出现衰竭的迹象，目前价格已经运行于上行趋势线的下方，多空对于100这一关键位置仍然处于争夺阶段，投资者需密切关注该区域。

从技术指标上看，日线MACD已经出现明显的顶背离迹象，RSI指标已经进入50下方的空头区域，价格或仍有可能回落。

从俄乌局势上看，俄乌已经进行了五轮谈判，在最新的一次谈判中有释放一定的积极信号，但同时周末又出现乌军直升机空袭俄方一处石油设施。即使双方谈判不断释放利好 ，但战事仍在继续，局势上仍有不确定性。

美元指数 USDX 4小时图

图片来源：CMC Markets（4月2日）

美元指数在上周走势反复，但价格仍处于高位的震荡趋势中，下方支撑97.7稳固，而价格在周四和周五录得一定程度的反弹，目前多头仍有冲击100的可能性。随着4月的到来，市场的鹰派预期料将继续放大，这也会给美元带来推动。

澳元兑美元 AUD/USD 日线图

图片来源：CMC Markets（4月2日）

澳元兑美元在日线级别距离先前目标区域0.755仅差10个点，但价格多日并未形成突破，目前处于震荡区域。结合当前环境，澳联储预计本周继续维持鸽派言论，而美联储加速紧缩预期愈演愈烈，这也会对澳元形成压力，因此，该区域或成为阶段性反弹终点。



