一週展望：美國、英國、日本三大央行利率決議來襲！

本週重要經濟事件和數據

美聯儲利率決議 —— 週四

美國八月份失業率超預期反彈至3.8%，並且核心CPI連續走低，美聯儲在本週四（澳東時間）暫停加息為大概率事件。美聯儲主席鮑威爾在8月底的傑克遜霍爾央行會議中重申了美聯儲的利率決定依賴於數據，並表示利率可能需要走高。最近，他反駁了有關美聯儲通脹目標可能提高至 3% 的猜測，稱政策制定者仍致力於 2% 的目標。 CME的 Fed Watch 預測美聯儲有 98% 的可能性保持在 5.25% 至 5.5% 的目標區間 ，在11月暫停加息的概率為72.3%。上週歐洲央行加息了25個基點，但由於拉加德發言偏鴿，並沒有提振歐元的匯率，即“鴿派加息”。美元指數再次來到105之上，這意味著美聯儲進一步加息的必要性降低，本周美聯儲或呈現“鷹派暫停”。

英國央行利率決議 —— 週三

市場預計英國央行在今年至少還會加息一次。儘管本月早些時候，英國央行行長貝利對進一步加息的必要性表示懷疑，但貨幣政策委員會中較為鷹派的成員之一Catherine Mann在上週一表示，應進一步加息以抑制不斷上漲的物價。英國央行可能會尋求彌補過去將通脹誤判為“暫時性”的錯誤，但現階段加息可能會導致錯誤加劇。英國央行首席經濟學家Huw Pill和副行長Ben Broadbent表示，當前的貨幣政策水平已經足夠限制，顯然是為了讓市場做好暫停的準備。考慮到當前英國疲軟的經濟形勢，地方政府財政危機逐漸暴露，如第二大城市伯明翰破產，英國央行或在貨幣政策上更加謹慎，若美聯儲按兵不動，英國央行大概率將維持利率不變。

日本央行利率決議—— 週五

日本央行在7月調整了收益率區間控制（YCC）政策，以1%的利率購買10年期日本國債，同時維持收益率曲線控制政策上限為0.5%不變。此舉導致 10 年期日本國債收益率升至 0.6% 以上，目前收益率已經上升至0.7%。與此同時，日元兌美元匯率已跌至去年11月以來的最低水平。儘管日本央行已經收緊政策，但考慮到核心通脹已接近 40 年來的高點，政策制定者的反應可能過於緩慢。本週的會議可能會有更多的關心匯率波動的言論，但若美聯儲按兵不動，日本央行或不會採取進一步的政策調整。

美國、德國、法國、歐元區9月PMI初值 —— 週五

歐美地區的製造業持續呈現萎縮態勢，但今年強勁的服務業促使全球經濟保持平穩。然而，歐洲地區服務業在8月份開始出現下滑。這表明連續加息開始產生影響。我們看到德國8月的服務業PMI在今年首次陷入收縮區間，為47.3。而法國的服務業PMI也連續三個月處於收縮區間。英國服務業也在夏季快速下降，並在八月份陷入收縮區域。隨著第三季度即將結束，人們擔心這種趨勢可能會持續，因為利率上升會打擊消費者支。相比之下，美國的PMI數據表現較好，服務業PMI雖然也從6月開始持續下滑，但目前仍處於50上方，綜合PMI也處於50附近，製造業PMI也在7月反彈至49， 8月放緩至47.9，脫離了6月46.3的低位。數據的強勢表現也直接體現在美元匯率的強勢上。

以下是具體經濟數據和事件：

週二：歐元區8月CPI終值（年率/月率）

澳聯儲公佈9月貨幣政策會議紀要

週三：中國至9月20日一年期與五年期貸款市場報價利率

英國8月CPI（月率/年率）

德國8月PPI（月率/年率）

週四：新西蘭第二季度GDP（年率/季率）

美聯儲利率決議

瑞士央行利率決議

英國央行利率決議

週五：日本央行利率決議

日本8月全國與核心CPI（年率/月率）

日本9月製造業與服務業PMI初值

英國、法國、德國、歐元區9月製造業與服務業PMI初值

美國9月Markit製造業與服務業PMI初值

本週重要產品關注

納斯達克100 （NDAQ 100 Cash） —— 日線圖



來源：CMC Markets（9月17日）

納指100上週五收陰，目前整體處於三角震盪區域中，並有向下破位之勢。 MACD或形成頂背離，RSI進入空頭區域。本週市場面臨美聯儲利率會議和四巫日，謹防市場進一步的下跌風險。



德國DAX40指數 —— 日線圖



來源：CMC Markets（9月17日）

如圖所示，德指在16000附近遭到多重阻力，目前思路以高拋低吸為主。本周可以16000作為防守進行高空策略，下方支撐15550附近。



西德克薩斯原油 （Crude Oil WTI – Oct 2023） —— 日線圖



來源：CMC Markets（9月17日）

WTI原油目前在減產協議延長的驅動下仍然保持強勢，並成功突破90之上。但短期漲幅過大，或存在技術性修正需求，下方支撐參考88.16。



現貨黃金（XAU/USD Cash） —— 日線圖



來源：CMC Markets（9月10日）

現貨黃金在上週四觸及1900附近後迅速拉升，週五走強，價格再次來到5日均線之上，MACD或形成二次金叉。短線傾向於多頭策略，上方目標1945 – 1950。



