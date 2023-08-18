中國電動汽車電池製造商與南美鋰資源國家的合作能否帶來新興市場的鋰投資機會？

中國是世界第三大鋰生產國。但是，根據 Visual Capitalist 的數據，它的市場份額僅為 13%，落後於澳大利亞和智利，這兩個國家的市場份額分別為 52% 和 25%。

另一方面，中國是迄今為止全球最大的鋰離子電池生產國。這促使許多新興市場與中國企業合作，以促進其電動車行業的發展。其中值得注意的是拉丁美洲所謂的“鋰三角”——阿根廷、玻利維亞和智利。

拉丁美洲國家提供資源，中國企業提供專業技術，雙方都將從電動汽車電池合作夥伴關係中獲益。

中國企業開發南美鋰礦



根據外交關係委員會的數據，中國是南美洲最大的外國貿易夥伴，該地區國家正在尋求成熟的中國公司來幫助其發展電動汽車供應鏈。

在今年6月，玻利維亞政府宣布與中信國安集團以及俄羅斯國家原子能公司Rosatom建立合作夥伴關係，開發該國烏尤尼、科伊帕薩和帕斯托格蘭德斯鹽礦蘊藏的大量但未開發的鋰資源。

此前，中國電池製造商巨頭寧德時代簽署了類似合作協議，將投資 14 億美元在玻利維亞建設兩座鋰提取工廠。預計這兩項協議將幫助該國到 2025 年每年生產 10 萬噸碳酸鋰。

據報導，紫金礦業已與阿根廷礦業公司Camyen就在阿根廷建設一座鋰工廠進行談判。它將具備年產5萬噸用於電動汽車電池正極的磷酸鐵鋰的生產能力。該設施將於明年投入使用。

就阿根廷而言，十月大選的結果可能會影響未來的投資決策。 Global X 高級投資組合經理 W. Malcolm Dorson 7 月初指出：“領導層的任何變動都可能預示著宏觀經濟和政治背景更加穩定，這可能會導致外國直接投資湧入該國。”

相比之下，據《環球時報》今年早些時候報導，智利正計劃將其鋰產業國有化，這可能會限制中國企業從該國進口的碳酸鋰數量。

阿根廷遊說美國簽署自由貿易協定



中國電動汽車電池供應鏈日益增長的影響力引起了國際社會的競爭擔憂。謹慎地說，南美國家也在向美國示好。

例如，據彭博社 5 月報導，阿根廷一直在遊說美國總統拜登政府簽署自由貿易協定 。根據《通脹削減法案》，包括智利在內的簽署自由貿易協定的國家可以享受向至少 40% 的電池金屬來自本國的電動汽車製造商提供的稅收抵免。

該門檻將每年增加 10 個基點，到 2027 年達到 80%。從明年初開始，電動汽車將不允許包含任何由“外國關注實體”製造的電池組件。從 2025 年起，它們將不允許含有任何由公司提取、加工或回收的關鍵礦物。

中國引領的泰國電動汽車熱潮

拉丁美洲並不是中國鋰投資激增的唯一地區。上個月，泰國公司Energy Absolute宣布，正在與億緯鋰能和欣旺達能源科技有限公司合作，進行在泰國建立電動汽車電池廠的可行性研究。

泰國是東南亞地區最大的汽車生產國和出口國，也是僅次於印度尼西亞的第二大汽車市場。日本汽車製造商長期以來一直主導著泰國市場，但他們的地位現在正受到以比亞迪為首的中國電動汽車製造商的威脅。

泰國對電動汽車的需求預計將加速，因此更多的中國電池製造商希望提高在該國的產量。

泰國的 30/30 政策預計將進一步提振該行業，該政策將要求到 2030 年將國內電動汽車製造能力提高 30%。然而，Energy Absolute 副首席執行官 Amorn Sapthaweekul 上個月告訴《國家報》，政府需要積極推動政策落實，從而推動鋰離子電池廠的建立。

如何投資新興鋰市場板塊

Global X MSCI Argentina ETF 持有該國一些主要礦業股票，包括 Lithium Americas Corp。截至 7 月 31 日，該投資組合已將 13.3% 分配給能源部門，11.4% 分配給公用事業部門，9.9% 分配給材料部門。該基金在過去六個月內上漲了16.8%。

Global X MSCI Argentina ETF —— 週線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（8月18日）

The iShares MSCI Thailand ETF持有 Energy Absolute。截至8月11日，該投資組合已將13.96%分配給能源部門，9.05%分配給工業部門，8.38%分配給材料部門。該基金在過去六個月內下跌了 9.6%。

The iShares MSCI Thailand ETF —— 週線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（8月18日）



