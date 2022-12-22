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歐元雖強，追漲需謹慎。

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

22 Dec 2022, 13:30

歐元自9月28日觸及低點0.9536後持續呈現反彈趨勢，自11月以來由於美聯儲放緩加息的預期和歐洲央行堅持鷹派基調形成分化，以及天然氣價格的迅速下跌促使風險偏好有所回升，製造業與服務業PMI均在第四季度呈現觸底反彈跡象，歐元兌美元迅速上行，在12月15日觸及今年6月以來高點1.0736。從低點累計反彈約12.6%。

雖然能源成本在今年四季度有所下降，促使經濟呈現一定彈性，但當前歐元區製造業與服務業PMI仍處於收縮區間。俄烏戰爭現階段仍處於僵持階段，能源的供應問題可能將在2023年持續下去，這對於經濟將持續造成負面的影響。

歐元區製造業PMI

來源：TradingEconomics

歐元區11月總體CPI同比錄得10.1%，從10月的10.6%的歷史高點下降，為2021年6月以來首次。但仍遠高於歐洲央行2.0%的中間點目標，表明政策制定者將在一段時間內加息。歐洲央行在12月的利率會議上加息50個基點，行長拉加德表明將在後續幾次會議維持加息50個基點的加息幅度，被市場解讀為鷹派立場。與澳大利亞、加拿大、英國和美國等央行放緩加息的基調形成鮮明對比。但需要思考的是，歐洲經濟在明年的衰退風險可能會使歐洲央行早於市場預期放緩加息。而經濟衰退或打壓市場風險偏好促使美元呈現一定級別的反彈趨勢。因此歐元可能在明年1-2季度面臨一定下行壓力，但在下半年美聯儲或因經濟衰退問題向市場釋放在2024年降息的信號，美元在寬鬆預期和經濟下行背景下將再次走弱，促使歐元在下半年繼續走強。

歐元兌美元當前價格在1.056 – 1.07區間連續高位盤整，短期出現滯漲跡象，MACD指標呈現高位背離信號。短期或面臨回落風險，第一目標參考1.036，若跌破則參考第二目標1.01。

歐元兌美元 EUR/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（12月22日）

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