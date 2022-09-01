今日市場展望：歐央行下周加息75個基點？歐元能否守住平價？黃金多頭投降了？澳洲200大幅低開恐繼續下行



歐元兌美元 EUR/USD



歐元區8月CPI通脹同比錄得9.1%，高於預期的9%，前值為8.9%；環比錄得0.5%，高於預期的0.4%，前值為0.1%。

通脹的進一步走升主要原因為能源價格飆升，歐洲央行在9月會議上加息75個基點的預期升溫。歐洲央行管委霍爾茨曼錶示，下周至少會加息50個基點，應該討論加息75個基點。歐洲央行管委內格爾錶示，歐洲央行不應該因為擔心經濟衰退而推遲加息。歐洲央行管委穆勒錶示，由於通脹前景未能改善，歐洲央行應討論9月加息75個基點。

高盛、美國銀行、北歐聯合銀行等機構將歐央行9月加息預期上調至75個基點，此前為50個基點。

加息預期的升溫使本周在前三個交易日收陽，相較於其他非美貨幣更加穩定。

歐元兌美元 EUR/USD —— 周線圖

來源：CMC Markets

周線RSI指標連續出現超賣併呈現背離，此信號暗示價格或有一定的反彈空間

MACD指標暫未出現明顯拐點

仍處於下行通道中，暫未出現明顯底部信號，因此反彈更傾嚮於短線

下周歐洲央行加息75個基點或提振歐元，隨著歐元區的加息落地，市場將再度聚焦美聯儲的鷹派指引，9月13日美國通脹數據若仍維持高位，美元或走升，使歐元承壓。

短期歐元或在0.99 – 1.01區間震蕩。



黃金兌美元 XAU/USD



金價本周受美聯儲鷹派情緒打壓連續下挫，價格目前在1700附近運行。從目前來看，可以尋找一些短期反彈的機會。

黃金兌美元 XAU/USD—— 日線圖

來源：CMC Markets

周三公佈的美國8月ADP就業人數意外錄得13.2萬人，相較於市場預期的30萬人有較大差距，前值為35.8萬人。數據來看，就業增長呈現明顯放緩，周五市場預期的非農新增就業人數料出現降溫，短期鷹派情緒得以緩和，支撐金價。

8月通脹數據為不確定性因素，金價短期反彈空間有限。

反彈目標參考5日線1720-1723附近。

若價格跌破1700或進一步下探1680。

澳洲200指數 S&P/ASX200



受緊縮預期影響，澳洲200指數今日跳空低開1.3%，最低觸及6830.31，當前價格呈現低開之勢。

澳洲200指數 S&P/ASX200 —— 日線圖

來源：CMC Markets

澳洲200指數跌破關鍵支撐6900，即使出現短線反彈料進一步下挫

澳聯儲下周或繼續加息50個基點，對股市形成壓力

預計反彈至6900回補缺口後承壓，下一支撐6750。若跌破或下行至6400-6500附近。



