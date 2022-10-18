2022年第4季度全球市場展望：歐央行或將採取更激進的措施抑制通脹，歐元區或將更早的進入衰退（第3部分）

歐洲市場的投資者需要考慮在接下來幾個月可能出現的幾種情況。俄烏局勢的發展、能源價格的走向以及政府和中央銀行抑制通脹的政策走向。歐洲進入衰退的可能性越來越大，但衰退的持續時間和程度在很大程度上取決於兩個不可控制的因素，即俄羅斯是否願意在今年冬天向歐洲供應天然氣和氣溫變化。

鑑於歐洲對俄羅斯天然氣的依賴，該地區仍面臨高度風險，能源市場可能會因今年冬天的氣溫而進一步收緊。儘管如此，德國在冬季前的天然氣儲備以防止持續供應中斷方面取得了相當大的進展，截至9月30日儲備量已達到約91%。

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歐洲各國政府已經介入，保護企業和家庭免受能源價格上漲的影響。已經制定了各種計劃，特別是在北歐，採取為天然氣價格設置上限、補貼或減稅計劃，這在一定程度上緩和了危機，但衰退可能仍舊無法避免。

例如，法國為天然氣價格設置上限，下調電價上限以及能源徵稅等。將對家庭、公寓、社會住房、小企業和小城市的能源限價措施延長至2023年，將天然氣價格至2023年1月的漲幅限制在15%以內。德國政府將投入2000億歐元應對能源危機，該政策持續至2024年。

與此同時，北歐應對不斷上漲的能源價格和停電的風險更大。雖然南歐在以往的危機中首當其衝，但由於冬季氣溫變化比北方少，西班牙和葡萄牙等國對俄羅斯天然氣的依賴程度也比德國低，因此相對而言，南歐受當前能源危機的影響相對較小。

歐洲央行可能採取更激進的措施抑制通脹

歐洲當前的通脹水平已經攀升至10.1%，為歐元區成立以來首次。歐洲央行在7月和9月分別加息了50和75個點子，但對通脹並沒有起到顯著作用。歐洲當前的主要再融資利率為1.25%，但美聯儲自7月以來連續三次加息75個點子，聯邦基金利率提高至3-3.25%，並且市場預期在11月加息75個點子的概率升至97.9%。歐洲央行將不得不繼續保持激進的加息，以防止歐美利差的進一步擴大，歐央行官員支持在10月27日的會議上繼續加息75個點子。

歐元區總體CPI

來源：TradingEconomics

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歐洲目前的經濟形勢高度不確定性，對俄羅斯石油的限價或導致其將石油以低價銷往亞洲，而歐洲只能選擇高價買入美國的液化天然氣。更高的能源成本將有可能使歐洲先於其他地區陷入衰退。更早的衰退意味著股票市場或將更快的向下探底。迄今為止，歐洲股市表現明顯落後，估值接近10年低點。歐元區在8月的失業率為6.6%，降至歷史低點。在經濟未陷入衰退的背景下，股市仍未達到觸底的條件，現階段仍面臨向下的壓力。然而，更早的衰退意味著股市投資者將更快對複蘇預期進行定價，當能源價格顯著下跌時，將淡化經濟的不確定性，這或將使歐洲股市在反彈時領先於除美國外的其他發達經濟體。

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歐元區失業率

來源：TradingEconomics

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債券方面

高通脹和央行緊縮政策對所有債券部門都是一個挑戰。政府和公司債券收益率大幅上升。由於意大利和西班牙積累了巨額債務，外圍歐元區債券也面臨壓力。此外，意大利右翼集團贏得多數席位，增加了歐盟政治分裂的風險。選舉結果公佈後，利差擴大，外圍國家的政府債券表現消極。

來源：Tradingview, CMC Markets

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為了防止利差水平出現極端分歧，歐洲央行推出了反金融碎片化新工具（TPI）。歐洲央行管委全體成員一致作出了這一決定。該計劃允許歐洲央行在融資條件惡化的國家購買證券，而無需根據具體國家的基本面進行調整。

在收益率上升的同時，美聯儲加息使美元走強也是歐洲的一個額外壓力。許多原材料和能源在全球市場上以美元計價。自年初以來，今年的宏觀和金融市場前景迅速惡化。消費者和生產者價格急劇上漲，加上緊縮的貨幣政策，可能會抑制需求，從而抑制增長。

如果歐洲為抑制通脹持續激進加息，將從而不可避免地阻礙歐元區經濟的發展。不過，歐洲央行可以依靠TPI來穩定其他國家的債券利差。

債券收益率現在已經升至8-10年來的高位，以至於可能會吸引一些投資者。此外，在價差較高的情況下，可能會創建良好的切入時機。



