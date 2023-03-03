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歐洲通脹上行風險加劇，股市卻上演「V」反，後市該如何看待。

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

03 Mar 2023, 13:05

週四，受債券收益率普遍上行的情況下，歐洲股市開盤普遍下跌，德國 2 年期國債收益率創下金融危機以來的最高水平，達到3.2%。德國 CPI 意外上漲至 9.3%，而 ISM 製造業支付價格在 2 月份意外跳升超過預期，從而強化了利率較高的預期，這開始使投資者開始感到緊張。德國DAX指數一度跌超1%，法國CAC指數低開0.89%，而英國富時 100 指數除外，該指數收盤走高，原因是基本資源板塊因對中國重新開放故事的樂觀情緒而表現不俗。

本週法國、西班牙和德國的等歐洲國家的CPI 數據均出現超預期的漲幅，食品價格急劇上漲導致通貨再次上行。昨日歐元區公佈2月通脹數據，總體和核心CPI均意外同比上漲8.5%/7.4%。雖然總體CPI仍在下降但速率放緩，而總體通脹的下降也沒有反映在核心價格中，就工資而言，這些價格仍在上漲。核心通脹上行的趨勢仍然沒有絲毫停止，這種風險也將延長歐洲央行加息週期。

相較於歐元區國家，英國通脹仍保持在40年的高位，超過10%，但英國央行貝利莫名其妙地表示，市場不應理所當然地認為英國的利率會進一步上升，這似乎是一個相當奇怪的說法，特別是對於一個其抗通脹信譽越來越受到質疑的央行而言。英鎊在近期持續走軟，目前價格在1.2附近搖搖欲墜。

儘管歐洲央行表現的足夠鷹派，但股市似乎並不擔憂歐洲央行繼續緊縮的風險。在經歷了小幅度的下跌後，股市在後半場出現大幅度的反彈並成功收陽。然而刺激該反彈的主要原因在於美聯儲亞特蘭大聯儲主席Bostic的一則言論導致，即美聯儲或在今年夏季暫停加息。該消息同時刺激美股，歐股大幅度反彈。但需要思考的是，今年夏季暫停加息意味著此前預期的加息次數被上調，美聯儲最後一次加息的時間或在6月，然後從下半年開始持續維持高利率環境，直至2024年。這對金融市場而言並不意味著長期利好。

德國DAX指數昨日低開高走，從目前來看，自去年10月以來形成的上升結構暫未被明顯破壞。從成交量來看，自2月以來德指在高位縮量橫盤，並在2月24日放出大的陰量，促使當日下跌1.72%。若指數在高位縮量時間過久並出現單日放大的空頭拋壓，形成頂部的概率或相對較大。從形態上看，均線指標向下背離。因此投資者仍不可以掉以輕心。若指數跌破15000則意味著頂部確認。

 

德國DAX指數 —— 日線圖（3月3日）

來源：Tradingview, CMC Markets

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