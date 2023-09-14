歐洲央行加息預期升溫，能否改變歐元疲弱走勢？

本周初，掉期市場定價反映出歐洲央行在 2023 年底前再次加息 25 個基點的可能性累計為 75%。而9 月被視為最有可能加息的會議，概率為 68%。並且，路透社援引一位“知情人士”報導稱，央行將上調明年的通脹預期，將物價增長上調至 3% 以上，同時下調今年和 2024 年的經濟增長前景。



即使加息預期上調，但歐元兌一籃子主要貨幣的匯率變化不大。而疲軟走勢主要受制於較弱的增長預期。最新的採購經理人指數（PMI）數據總結了歐元區持續疲軟的經濟數據，顯示該地區經濟在8月份連續第二個月萎縮。其中德國的PMI的綜合PMI指數進一步下滑至44.6%，製造業PMI為39.1，服務業PMI也跌至收縮區間的47.3。



目前，歐元區8月調和CPI同比上漲5.3%，與前值持平。其中食品價格的貢獻最為突出。試圖通過加息來降低食品通脹的做法值得懷疑，因為歐洲央行在抑制需求方面無能為力。但現階段進一步收緊政策可能是提高抗通脹信譽的必要步驟，但考慮到市場對最新的預期重新定價反應冷淡，現階段這一舉措的重要性尚不清楚。

如果歐洲央行選擇按兵不動，歐元可能會下跌



即使市場對歐洲央行今晚的加息預期有所升溫，但歐洲央行管理委員會的鴿派人士可能會維持利率不變的態度，理由是隨著時間的推移，經濟增長將放緩，通貨緊縮將會自行發生。當經濟已經陷入衰退時，進一步收緊政策似乎沒有必要。



考慮到歐元已經連續8週走弱，歐洲央行行長拉加德可能仍會堅持緊縮的言論，這可能會一定程度上減緩歐元的頹勢，即使歐洲經濟已經陷入疲軟。但我們看到美聯儲目前的鷹派態度沒有明顯變化，從歐洲和美國當下的經濟基本面對比來看，歐元現階段可能難有明顯起色。

歐元兌美元短線出現企穩，但反彈弱勢，MACD指標有底背離跡象，歐美或出現一定程度反彈，但預計空間有限。若歐央行今晚加息或促使反彈走勢形成，但若按兵不動，或導致歐元兌美元進一步下跌至今年6月低點1.0665附近，隨後震盪走弱。

歐元兌美元 EUR/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（9月14日）



