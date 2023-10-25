X

选择您要开设的帐户

  • Home
  • 市场分析
  • 歐洲央行利率決議前瞻：維持利率水平不變為共識，關注拉加德發言。

歐洲央行利率決議前瞻：維持利率水平不變為共識，關注拉加德發言。

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

25 Oct 2023, 14:45

歐洲央行將於週四北京時間20：15 召開利率政策會議。市場預期歐洲央行大概率在此次會議上按兵不動，維持主要再融資利率在4.5%不變。並不會在政策聲明中做出任何重大修改。

歐洲央行在 9 月份進行了25個基點的加息，並暗示如果利率在該水平上保持足夠長的時間，將為通脹迴歸 2% 的目標做出重大貢獻，被市場解讀為歐洲央行的最後一次加息。 

一些理事會成員希望至少暫停加息，而其他成員則對暗示官方利率可能已見頂的政策聲明感到不滿。

雖然利率水平趨於穩定，但量化緊縮政策仍在繼續。 6 月底終止部分再投資後，長期資產購買計劃 (APP) 持有的資產在第三季度減少了近 750 億歐元，至 3.11 萬億歐元。 相比之下，第二季度資產負債表下降了 471 億歐元，持倉量處於 2021 年 10 月以來的最低水平。

通脹方面繼續呈現着下降態勢，9月總體CPI同比超預期放緩至4.3%，核心CPI放緩4.5%。

歐元區經濟數據在第三季度呈現低迷，歐元區9月PMI數據連續四個月處於收縮區間，其中德國的製造業PMI錄得39.8，連續三個月處於40之下。法國9月製造業與服務業PMI進一步超預期萎縮。自去年第三季度以來，實際 GDP 並未增長，而且根據上季度的數據來看，實際 GDP 甚至可能出現收縮。 自 2022 年 4 月以來，零售額一直呈下降趨勢，自去年 10 月以來，工業生產下降幅度更大。 商業和消費者調查仍然疲軟，狹義貨幣（M1）和廣義貨幣供應量（M2）都在以創紀錄的年率收縮，歐洲央行不得不在9月的會議上下調增長預期，2023年經濟增長從1%下調至0.8%，2024年從1.7%下調至1.4%。

雖然經濟前景低迷，但在10月爆發巴以衝突後，能源價格呈現反彈，在地緣政治衝突緩解之前油價可能持續保持在高位，這可能看到歐元區未來通脹的上行壓力。考慮到通脹為該行第一工作優先級，即使本週歐洲央行按兵不動，拉加德也可能在發言中偏鷹，或通過使用非利率政策工具來表達她的觀點，包括更快地緊急抗疫購債計劃（PEPP）中撤回再投資的可能性。

因此，在本週不加息達到充分共識後，拉加德的新聞發佈會可能會比實際的會議決定給市場帶來的擾動更加明顯。近幾周來，歐元兑美元表現出一定的韌性，在1.05附近獲得充分支撐，並逆轉了自7月以來形成的下跌趨勢線。短週期均線呈現金叉，但昨日大幅收陰，或意味着上方60日線為現階段阻力，即1.072附近關口。因此，後續的進一步走高需要突破該水平位，否則或再次陷入磨底階段。

 歐元兑美元 （EUR/USD） —— 日線圖
來源：CMC Markets（10月25日）


来自CMC的最新消息

Market update

上證指數失守3000後，我們該做什麼？

10月24日A股呈現止跌，早盤一度反彈0.8%，隨後再度回落，成交量較前日有所增量，但整體並未出現明顯大的買盤，現階段或仍需磨底

24 Oct 2023

Market outlook

蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.24

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.23

相关文章

Market update

上證指數失守3000後，我們該做什麼？

10月24日A股呈現止跌，早盤一度反彈0.8%，隨後再度回落，成交量較前日有所增量，但整體並未出現明顯大的買盤，現階段或仍需磨底

24 Oct 2023

Market update

一週展望：美股科技股能否挽救納指？歐洲央行利率決議

本週美國龍頭科技股谷歌、微軟、Meta以及亞馬遜將陸續發佈業績報告。歐洲央行將於周四召開利率會議，市場預期將維持利率在4.5%不變。美聯儲最為關註的PCE物價指數將於周五發佈，市場預期呈現進一步放緩。

21 Oct 2023

Market update

臺積電業績好於預期，第四季度指引樂觀，後市有望進一步上漲。

臺積電於周四美股盤前公佈了第三季度財報，其中營收錄得5467億新臺幣，同比下降10.83%，但環比增長13.7%。凈利潤錄得2108億新臺幣，同比下降25%，環比增長16%。

20 Oct 2023

Market update

特斯拉業績不及預期大跌4.8%，納指再度走弱，後市如何看待？

由於營收和利潤均不及預期，特斯拉股價收盤下跌4.78%，併在盤後繼續下跌4.24%，盤後最新價格為232.4美元。納斯達克100受其拖纍收跌1.41%，納指100期貨周二開盤繼續延續疲弱態勢，小幅下跌0.2%。

19 Oct 2023