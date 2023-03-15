美銀行股的暴雷是否會對歐洲銀行產生溢出效應，歐洲央行還能保持鷹派麼？

歐洲央行將於3月16日召開貨幣政策會議，鑑於當前歐元區強有力的通脹水平以及此前歐洲央行管委所作出的鷹派指引，歐洲央行大概率將在明日的會議上加息50個基點，歐洲央行再融資利率將升高至3.5%。

然而，由於美聯儲的激進加息所產生的負面作用在美國地區銀行中開始顯現出來，經濟前景的不確定性同樣是歐洲央行所需要考慮的問題。因此，歐洲央行可能不會在明日加息後對未來的加息路徑作出強有力的指引，可能強調加息將取決於數據以及金融穩定性指標。這意味著歐洲央行很有可能在明日的利率會議中表現的不像之前那麼鷹派，流動性的進一步收緊疊加前景的不確定性可能會使歐洲央行的加息週期提前結束。

首先，隨著客戶在歐洲銀行在美國的子公司提取存款，美國銀行業的壓力可能會直接蔓延到歐洲銀行。對於歐元區和英國銀行而言，美國持有的存款佔集團整體存款的比例較低。在高盛全球投資研究覆蓋的歐元區銀行中，桑坦德銀行是唯一一家對美國存款持有人有重大敞口的機構（約占美國總存款的 12%），而匯豐銀行和巴克萊銀行是唯二擁有顯著美國存款的英國主要機構 （匯豐銀行約有 6%，巴克萊銀行約有 8%）。

儘管有關通過銀行同業拆借對受影響的美國機構的間接敞口的數據有限，但歐元區和英國的銀行在多個方面看起來都具有彈性，從圖中可以看出：(1) 銀行資本水平遠高於整個歐洲的監管要求的最低水平； (2) 流動性和資金狀況強勁，無論是總體上還是單個銀行的基礎上； (3) 銀行有大量超額存款和 (4) 持有至到期證券的浮虧很低。



因此，歐元區和英國銀行系統目前資本充足並保持充足的流動性，受美國地區銀行暴雷的直接傳導風險較低。

其次，金融部門的收緊局勢可能會影響歐洲銀行對實體經濟的貸款。鑑於金融風險加劇（歐洲金融債券息差擴大），銀行可能會從高風險貸款轉向低風險貸款，並進一步減少總體貸款量，提高貸款審批條件，從而對經濟增長產生拖累。這可能是美國金融緊張局勢的重要溢出渠道。

最後，美國銀行業的壓力可能會通過更廣泛的金融環境收緊蔓延到歐洲。高盛的金融狀況指數 (FCI) 顯示，債券收益率大幅下降迄今已緩解了股票價格的大幅下跌和美元走軟的影響。 FCI 收緊 100 個基點通常會使一年後的增長率降低約 1 個百分點。儘管到目前為止 FCI 收緊對增長的拖累看起來有限，但更強的溢出效應可能很快成為增長下行風險的來源，需要密切監測。

綜上所述，美國地區銀行的暴雷對歐洲銀行業直接傳導的風險有限，但在金融環境收緊的背景下，銀行貸款和 FCI 的拖累可能對整個歐洲的經濟增長構成重大下行風險。在此背景下，歐洲央行可能在3月加息50個基點後可能放緩加息步伐至25個基點，在6月的會議中將再融資利率升高至4%。



