蘋果公司財報前瞻：蘋果服務營收或成為靚點

全球市值最大的公司蘋果將於5月5日（亞太時間）美國市場收盤後公佈其2023財年第二季度收益。這家科技巨頭的股價從1月份的低點反彈了約37%，距離2022年1月的歷史最高點183美元僅有8%。第一季度iPhone在中國銷售有所反彈，並且其服務營收具有繼續增長的潛力。蘋果最近推出的高收益存款賬戶在數日吸收了10億存款，預示其著手競逐於科技金融領域。但本次蘋果的營收表現對於其近期股價的影響或為一半一半的機會。那麼投資者在其即將公佈的收益報告中會關注哪些數字呢？

蘋果的營收可能連續第二個季度下降



蘋果的年同比營收在2022年第四季度出現首次下滑，下行5.5%至1171.5億美元。其每股收益也較去年同期下降了10.9%。拖累蘋果業績的主要因素是佔蘋果收入的五分之一大中華地區由於疫情管控措施的影響而導致的生產中斷。去年最後一個季度，iPhone銷售同比下降8%，至657.8億美元，佔總收入的56%。除此之外，強勁的美元和宏觀風險也對其銷售造成負面影響。

根據雅虎財經的數據，預計蘋果的收入在第一季度將年降4.4%，至930億美元，每股收益預計為1.43美元，較去年同期下降6%。

隨著中國經濟重啟，預計iPhone在中國的銷售將反彈，儘管經濟復甦仍存疑。總部位於香港的全球行業分析公司Counterpoint表示，在中國新年假期期間，iPhone銷量每周平均激增至670萬部，第一季度銷售同比增長6%。與此同時，中國境內整體智能手機銷售同比下降5%。值得一提的是，蘋果銷量反彈的部分原因為2月份零售商兌iPhone14系列產品進行降價，以對應因需求疲軟而引發的銷量下滑。

蘋果服務營收或保持繼續增長的勢頭

值得注意的是，蘋果服務是iPhone收入的第二大貢獻者，包括iCloud、Apple Music、Apple Card和Apple TV等服務在2022年第四季度創下了208億美元的歷史最高值。在宏觀環境的不利因素和生產難題之中，蘋果似乎正在將一部分以硬件銷售為重心的業務轉向軟件業務。然而，最近推出的“買了再付款”（BNPL）服務在這個具有挑戰性的宏觀環境中帶來了不確定性。但其高收益存款賬戶在推出四天內即吸引了10億美元的存款，說明蘋果向Fintech領域的進軍存在樂觀的勢頭。

iPad销售有望放缓

來源: Appleinsider

在蘋果公司2023財年第一季度業績中，iPad銷售同比增長了30%，成為除蘋果服務業務之外唯一實現正增長的兩個分支之一。然而，第一季度缺乏新款型號可能會導致該分支的增長下降，儘管這對蘋果來說並不是一個主要問題，因為iPad銷售僅佔蘋果總收入的7%。

技术分析

來源：CMC Markets NG as of 02 May

蘋果公司股票的方向偏向看漲，因為其價格可能已經突破下降趨勢線，進一步的潛在上行目標在2022年8月的高點176美元附近。短期的潛在支撐位可能在156美元，這是斐波那契回撤的61.80%。如果跌破這個水平，其股票可能會回撤至200天移動平均線的支撐位151美元左右。



