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財報前瞻：特斯拉的第一季度業績能否超越下調的增長預期？

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

19 Apr 2023, 09:05

特斯拉將於 4 月 19 日美國股市收盤後（美東時間）公佈其第一季度財報。這只最受歡迎的股票從今年 1 月的低點 100 美元附近上漲了 80% 以上，因為在埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 提出 2023 年生產 200 萬輛汽車的雄心之後，投資者對交付前景抱有強烈的期望。然而，自去年年底以來的降價可能已經損害了它的利潤率，導致收益下降。由於盈利預期已經被下調，如果業績好於預期可能會推高其股價。反之，則可能會回吐其部分漲幅。那麼，在即將發布的財報中，哪些關鍵數據可能會推動特斯拉股價走勢？

 

特斯拉的汽車交付失去動力

特斯拉第一季度交付了創紀錄的 422,000 輛汽車，總產量為 440,808 輛。交付數量環比增長 4%，同比增長 36%，但低於華爾街預期的 432,000 輛。然而，汽車交付量的增長從 2022 年 40% 的年增長率開始放緩，這表明這家電動汽車製造商正在逐漸失去銷售增長的動力，儘管其進行了大幅降價。

積極的一面是，隨著特斯拉將其製造商擴展到更多國家，產量有望增加。馬斯克表示，該公司的目標是生產 200 萬輛汽車，並有可能在 2023 年實現相同數量的銷量，這將比 2022 年的 131 萬輛交付量增加 53%。而官方指導要求生產 180 萬輛 ，或每年增加 37%。


  

來源：特斯拉（季度增長）

儘管如此，特斯拉對汽車銷量的指導對一季報中股票的估值至關重要。據 TechCrunch 稱，中國的需求將是其銷量中最具影響力的部分，因為該國可能佔其第一季度汽車交付量（包括國內和海外銷量）的 50%。期待已久的 Cybertruck 預計將於今年晚些時候開始生產，如果它能走上正軌，這可能會提振銷量。然而，中國市場日益激烈的競爭可能會威脅到特斯拉的銷售。快速增長的中國電動汽車製造商比亞迪在 3 月份售出了 206,089 輛汽車。

 

特斯拉的利潤率受到質疑

儘管汽車交付量創歷史新高，但特斯拉的利潤率可能因去年底實行降價而受到擠壓。 2022 年第四季度，其汽車毛利率為 25.9%，為過去五年來最低。其經營活動產生的現金流量比一年前下降了 28.5%。該數字表明，如果特斯拉的銷售額不能按預期增長，其收益將大幅下降。

來源：特斯拉（年度增長率）

市場預計特斯拉在2023財年第一季度的每股收益為 0.85 美元，同比下降 20.6%，營收預計為 235.6 億美元，同比增長 25.6%，但低於 2022 年最後一個季度 37% 的增幅。

 

技術分析

來源：CMC Markets NG（4月18日）

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自 1 月底以來，特斯拉股價一直在區間震盪。短期價格走勢沒有明顯的技術信號。近期支撐位可能在100日均線170附近。進一步的支撐可能在下方跳空高開的缺口 144。關鍵阻力可能在200日均線附近的200。若股價突破 200 可能會使特斯拉的股價進一步上漲至 242 左右，這是 自去年4月以來下跌趨勢中50% 的斐波那契回撤位。


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