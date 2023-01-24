財報前瞻: 特斯拉是否有抄底機會？

特斯拉將在1月26日美國市場收盤後發佈第四季度的財報結果。這家電動汽車製造商的股價在1月初從9月的高點下滑逾60%，至幾乎100美元，為自2016年以來的最低點，但隨迅猛後反彈40%。特斯拉電動汽車需求的不確定性和原材料成本的上升是投資者的主要擔憂。此前，首席執行官Elon的對股票的拋售也打壓了特斯拉的股價。因此，特斯拉的利潤率將是投資者衡量該公司增長勢頭的一個重點。



交付數量創紀錄，但利潤率下降



特斯拉在第四季度交付了40.5萬輛汽車，創下了季度交付量的紀錄，即同比增長40%，使全年的汽車交付量達到131萬輛。但這個數字沒有達到分析師預期的接近43萬輛。40%的年度增長也比一年前的71%大幅下降。



不僅是交付數量的放緩，利潤率預計也會大大降低。因為中國新冠疫情和嚴格的疫情控制導致生產中斷、需求減弱，特斯拉在中國和美國都採取了激進的促銷手段以促進第四季度的銷售。在美國特斯拉對在2022年提貨Model 3和Model Y的買家提供3,750美元的折扣。巨大的價格折扣以及原材料和物流方面的成本增加，必然會導致其利潤率大幅下降。



同時積極的因素為特斯拉計劃開始生產備受期待的Cybertruck。但它也面臨着供應鏈困境和宏觀環境的挑戰。

特斯拉麵臨的需求和競爭挑戰

在美國，《削減通貨膨脹法》可能有助於特斯拉在2023年促進其銷售，但電動汽車稅收抵免受到收入上限與汽車價格的限制。然而，從2024年開始，折扣金額可以用於預付折扣，這意味著更多的買家可能還在等待時機。

根據FactSet的數據，特斯拉的每股收益將為1.15美元，比一年前增長38%。根據雅虎財經的數據，公司收入估計平均為245.2億，這個數字也表示同比增長38%，與過去除大流行時期外平均超過50%的增長率相比，有了大幅下降。但考慮到目前39%的市盈率和該行業約為12%的平均市盈率，近40%的年增長還是使股價看起來很便宜。對於長期投資者來說，特斯拉能否保持相對較高的增長是他們做出投資決定的關鍵因素。

在美國，《削減通貨膨脹法》可能有助於特斯拉在2023年促進其銷售，但電動汽車税收抵免受到收入上限與汽車價格的限制。然而，從2024年開始，折扣金額可以用於預付折扣，這意味着更多的買家可能還在等待時機。



來源：特斯拉

來源：特斯拉

Elon推特交易對特斯拉股票的影響

來源：特斯拉



根據美國證券交易委員會的文件顯示，在11月初出售1,950萬股股票後，CEO 埃隆最近一次出售的特斯拉股票爲12月12日的2,200萬股，價值36億美元。自4月份首次宣佈收購推特以來，埃隆共出售了價值229億美元的特斯拉股票，以目前的股價計算，約佔這家電動車製造商市值的5%。儘管大量出售股票，埃隆仍然擁有價值4.236億股特斯拉股票，他有購買近2.78億股的期權，此外，由於2022財政年度的增長，他可能會收到更多的期權。



自4月14日宣佈收購推特以來，特斯拉股價已經下跌了約60%，這表明特斯拉股票或已經超賣，而購買社交媒體平臺並不是特斯拉股票下跌的主要問題。因此，投資者的擔憂不僅來自於CEO 埃隆的分心，也來自於電動車車業務本身。

技術分析

資料來源: 截至1月23日，CMC Markets

特斯拉股價短期內面臨136左右的通道阻力，如果看漲突破這一水平，可能會進一步測試50天移動平均線158，然後是200，這是潛在的中期阻力。



特斯拉股價交易量的飆升可能表明，在暴跌之後，跌停板買家正在逢低購入該股。隨着RSI也呈上升趨勢，上行的動能大於下行動能。

樞軸支持是在1月的低點101附近。如果跌破這一水平，可能會導致特斯拉股價進一步下滑。



