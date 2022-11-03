漲跌全看鮑威爾，美股上演「天地板」

正如我們此前所預期的那樣，即使鮑威爾在此次利率會議上透露未來放緩加息的可能，但大概率仍會堅定鷹派的言論，給市場的多頭澆一盆冷水。

週四北京時間凌晨2點，美聯儲如市場所預期的那樣加息75個基點，隨後鮑威爾在新聞發布會上表示，在未來的某個時候放緩加息是合適的，最快在12月就會放慢加息速度。在聽聞這句話後，道瓊斯指數曾一度短線飆升突破33000點。

但隨後鮑威爾強調，由於目前勞動力市場仍沒有看到疲軟的跡象，經濟現在仍舊強勁，短期的通脹高於預期水平，令人擔憂。過去的歷史強烈警告不能過早的放鬆政策，利率峰值可能會高於在9月會議上的預期水平。這意味著美聯儲的聯邦基金利率有可能在明年攀升至5%以上。

對於未來的經濟形勢，鮑威爾的發言也顯得不那麼自信，他表示隨著利率水平的不斷升高，經濟軟著陸將變得困難，不知道經濟衰退是否會出現以及造成多大的負面影響。

我們從鮑威爾的發言中可以清晰的看得出來，鮑威爾很好的做出了市場預期管理，先向市場傳達放緩加息的信號，又對市場當前的樂觀情緒當頭一棒，強調當前的通脹形勢仍然嚴峻，還不是掉以輕心的時候，此舉防止了價格上漲的風險，避免美聯儲此前的努力付諸東流。

由於此前的樂觀情緒被打壓，美股在短暫衝高後急速下跌，目前價格在32200附近運行，我們在昨日的文章中明確表明，從整體趨勢看美股處於下跌週期，此輪的反彈屬於尾端行情。

道瓊斯工業指數 —— 1小時圖

來源：CMC Markets（11月3日）

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當我們清晰了美聯儲的整體方向後，現在的操作思路就逐步清晰了。至少從現在看，美聯儲會在情緒面樂觀的時候站出來打壓市場，而美國的經濟前景在連續4次加息75個基點後衰退的風險越來越大，經濟在降溫向衰退的這個運行週期對於股市是利空的。只有在通脹趨近於美聯儲的目標，出現大衰退的時候才有可能見底。因此，當前的策略以逢高看空為主。

道瓊斯工業指數 —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月3日）

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势线上承压大幅下挫，33000大概率为反弹高点，下行第一目标参考30000。



