道指收陰創兩週以來低點，納指尾盤轉跌，黃金失守2000。

昨日美國4月零售銷售環比自今年2月以來轉正，錄得0.4%，但不及預期的0.8%，4月零售銷售總額較上月的6916.71億美元放緩至6860.52億美元；4月核心零售銷售環比增長0.4%，與預期持平，4月核心零售銷售總額較上月的5628.1億美元放緩至5560.92億美元。

在數據公佈後，道瓊斯指數開盤低開並持續走弱，最終收跌1.01%，創兩週以來低點；但納指低開後持續走強，一度漲0.3%，續創去年8月以來高點，但尾盤跳水收跌0.18%。

由於美國債務上限談判陷入僵局，美國財長耶倫隔夜發出警告稱債務違約將造成金融市場的崩潰和全球擠兌恐慌，打壓了市場的風險偏好情緒，促使美國股指在後半夜承壓向下。



首先看下道指，目前仍維持此前逢高看空策略，MACD指標形成死叉，成交量整體呈現縮量，指數連續延5日均線下跌，符合縮量陰跌的情形。因此，跌破33000為大概率事件，下方第一支撐為32600附近。



道瓊斯工業指數 DJI Cash—— 日線圖來源：CMC Markets（5月17日）

納斯達克指數連續走強，其主要推動力在於美國科技巨頭Meta、蘋果、亞馬遜、微軟以及谷歌（MAAMG）近期輪番走強，昨日谷歌和亞馬遜漲幅居前。指數自5月以來持續走高與道指（走弱）和標普（震盪）形成鮮明對比，但近期一直處於縮量上升的態勢。近兩個多月市場的關注點以AI為主，中國股市則是AI與中特估的輪動。可以清晰的看出，全球產業中除AI這個新興的概念外，其他的增長空間均陷入放緩甚至是停滯。這就導致了資金面的集中，多數堆積在AI、半導體上。資金扎堆就需要考驗投資者離場的速度了。

納斯達克100指數 NDAQ Cash —— 日線圖來源：CMC Markets（5月17日）

現貨黃金昨日下跌失守2000關口，可以看到近期美元的企穩反彈為其帶來一定的拋壓，符合我們近期的預期。黃金失守2000後跌破上升趨勢線，或意味著進一步的向下調整空間，MACD呈現高位連續死叉，或導致金價出現調整至1900關口。



現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖來源：CMC Markets（5月17日）



